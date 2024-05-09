غالانت لبايدن: "أقول لأفضل أصدقائنا لا يمكن هزم دولة إسرائيل"

"مهما سيكون الثمن، سنضمن وجود دولة إسرائيل. وفي 7 أكتوبر بدأت حرب ضدنا بدون أي استفزاز من جانب دولة إسرائيل. وتشمل هذه الحرب سبع جبهات مختلفة، وسنضرب حماس وسنقضي على حزب الله ونجلب الأمن"

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال مراسم لذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى في الحروب اليوم، الخميس، أنه "لا يمكن هزم إسرائيل التي ستضمن وجودها مهما كان الثمن"، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، الليلة الماضي، عن وقف شحنات أسلحة إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح.

وقال غالانت، في ما بدا أنه يخاطب بايدن، إنه "أتوجه من هنا إلى أعداء إسرائيل وإلى أفضل أصدقائها. لا يمكن هزم دولة إسرائيل – لا الجيش الإسرائيلي، لا وزارة الأمن، لا جهاز الأمن ولا دولة إسرائيل. وسنصمد ونحقق أهدافنا، وسنضرب حماس، وسنقضي على حزب الله ونجلب الأمن".

وأضاف أنه "مهما سيكون الثمن، سنضمن وجود دولة إسرائيل ونتذكر جيدا الوصية التي وقعنا عليها قبل أسبوع واحد فقط في مراسم يوم المحرقة، الكلمات ’ليس بعد الآن’. وبالنسبة لي، هذه ليست وصية، هذه خطة عمل، وهكذا سيعمل جهاز الأمن وهكذا سيعمل الجيش الإسرائيلي".

واعتبر غالانت أنه "في 7 أكتوبر بدأت حرب ضدنا بدون أي استفزاز من جانب دولة إسرائيل. وتشمل هذه الحرب سبع جبهات مختلفة. وفي جميع هذه المهمات، يقف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن ودولة إسرائيل ببطولة، لكن الأثمان باهظة. وليس لدينا خيارا، وليس لدينا بلادا أخرى".

وتابع أنه "سننفذ كل ما ينبغي فعله، وأكرر القول كل ما ينبغي فعله، من أجل الدفاع عن المواطنين في إسرائيل، كي نزيل تهديدات الشر، وحكم أولئك الذين يحاولون القضاء علينا، وسننجح في هذا الامتحان".