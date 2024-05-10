مقتل 4 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في شمال قطاع غزة

أفيد بأن استهداف الجنود في حي الزيتون وقع في ساعات صباح الجمعة، فيما لم تعرف بعد ملابسات العملية في ما إذا تم استهداف الجنود أثناء تواجدهم داخل مبنى مفخخ أو خلال مرورهم في أحد الشوارع

قتل 4 جنود إسرائيليين اليوم، الجمعة، وأصيب ضابط وجندي آخر بجراح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة في شمال قطاع غزة.

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وأقر جيش الاحتلال بمقتل الجنود الأربعة بعد تفجير عبوة ناسفة بهم في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط وجندي آخر بجراح خطيرة في العملية نفسها، بالإضافة إلى إصابة جنديين آخرين بجراح خطيرة في معركة جنوب القطاع.

وأفيد بأن استهداف الجنود في حي الزيتون وقع في ساعات صباح الجمعة، فيما لم تعرف بعد ملابسات العملية في ما إذا تم استهداف الجنود أثناء تواجدهم داخل مبنى مفخخ أو خلال مرورهم في أحد الشوارع؛ حسبما أورد موقع "هآرتس".

وبذلك ترتفع حصيلة الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى إلى 619 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.