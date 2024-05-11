الجيش الإسرائيلي يعود مجددا لشن عمليات في جباليا، شمالي غزة؛ بعد أن كان قد أعلن تجريد فصائل المقاومة هناك من قدراتها العسكرية؛ هليفي يحذر نتنياهو من عدم اتخاذ قرارات إستراتيجية ما قد يؤدي تحول الحرب على غزة إلى حرب عبثية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، أن قواته "تهاجم وتشن عمليات ضد أهداف تابعة لحركة حماس في جباليا"، شمالي قطاع غزة، علما بأن جيش الاحتلال كان قد أعلن قبل أشهر السيطرة العملياتية على المنطقة، في إطار حربه المتواصلة على قطاع غزة المحاصر.

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جاء ذلك فيما كشف تقرير إسرائيلي عن تحذيرات وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تداعيات "عدم اتخاذ قرارات إستراتيجية" وغياب "عملية سياسية" في غزة بالتوازي مع الهجوم العسكري على القطاع، لتشكيل هيئة حكم بديلة لحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته "تهاجم وتتصرف حاليًا ضد أهداف تابعة لحركة حماس في منطقة جباليا" ولفت المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن ذلك يأتي للمرة الثانية بعد كان الجيش قد أعلن عن "تجريد كتائب حماس في جباليا من قدراتها العسكرية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء السبت، أن هليفي انتقد نتنياهو خلال إحدى المداولات التي عقدها المجلس السياسي - الأمني (الكابينيت الموسع) خلال الفترة الماضية، واستنكر عدم وجود خطة سياسية تؤدي إلى تشكيل "سلطة بديلة" لحركة حماس في قطاع غزة.

وحذر هليفي، بحسب التقرير، من أن ذلك يؤدي إلى ضياع "الإنجازات العسكرية"، ويدفع الجيش إلى العودة لمواجهة قوات المقاومة في مناطق كان قد أعلن السيطرة عليها في شمال قطاع غزة.

ونقلت القناة 13 عن هليفي قوله: "نحن نعمل مرة أخرى في جابليا. طالما لا توجد عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل هيئة حكم غير تابعة لحماس في القطاع، سيتعين علينا العمل مرارا وتكرارا هناك وفي أماكن أخرى لتفكيك البنية التحتية للحركة. سيكون هذا جهدا عبثيا (سيزيفي)".

وفي وقت سابق السبت، دعا الجيش الإسرائيلي الأهالي في مدينتي جباليا وبيت لاهيا والمناطق المحيطة بهما إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى الملاجئ في غرب مدينة غزة، محذرا من أن الأفراد يتواجدون في "منطقة قتال خطيرة" وأن إسرائيل ستقصف هذه المنطقة "بقوة كبيرة".