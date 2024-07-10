الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله وجيش النظام السوري

نفذ سلاح الجوي الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع لحزب الله في العمق اللبناني، حيث هاجم أهدافا لمنظومة الدفاع الجوي التابعة للحزب، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "بنى عسكرية" لجيش النظام السوري في الجولان، كما استهدف جيش الاحتلال أطراف عدة بلدات في الجنوب اللبناني، وهاجم أهدافا لحزب الله بقصف نفذته الطائرات الحربية في العمق اللبناني.

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وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أنه قصف "بنيران الدبابات والمدفعية بنى عسكرية للجيش السوري خرقت اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسورية (1974) في المنطقة العازلة"، وقال إنه "يعتبر الجيش السوري مسؤولًا عما يحدث في أراضيه"، وإنه "لن يسمح بخرق انفاق فض الاشتباك".

ونفذ سلاح الجوي الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع لحزب الله في العمق اللبناني، كما أغارت طائرات الاحتلال على مستودع أسلحة للحزب في منطقة كفركلا جنوب لبنان، وعلى منطقة جردية بين بلدتي النبي الشيت اللبنانية وماسا السورية.

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