جنوب لبنان: هجمات إسرائيلية مكثفة على مواقع لحزب الله

نفذت المقاتلات الإسرائيلية هجمات على 5 مناطق بالجنوب، وشملت الغارات استهداف مجموعة من المواقع لحزب الله، حيث هاجمت طائرة إسرائيلية بمنطقة عيتا الشعب شاحنة كانت تحمل منصة صواريخ، التي تم استخدامها لإطلاق القذائف على منطقة شتولا، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

واصل الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، هجماته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في بالجنوب، إذ استهدفت الهجمات العديد من المواقع التابعة لحزب الله.

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ونفذت المقاتلات الإسرائيلية هجمات على 5 مناطق بالجنوب، وشملت الغارات استهداف مجموعة من المواقع لحزب الله، حيث هاجمت طائرة إسرائيلية في منطقة عيتا الشعب شاحنة كانت تحمل منصة صواريخ، التي تم استخدامها لإطلاق القذائف على منطقة شتولا، بحسب مزاعم الجيش الإسرائيلي.

وطالت الغارات عددا من المواقع العسكرية في رب الثلاثين والعديسة، كما تمت مهاجمة نقطة استطلاع في منطقة رامية، بالإضافة إلى بنية تحتية عسكرية في منطقة الخيام، كما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمناطق في جنوب لبنان.

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