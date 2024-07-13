تقرير: رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة لمواصلة مفاوضات تبادل الأسرى

يتوجه رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، خلال الأسبوع المقبل، لإجراء مزيد من المحادثات في إطار المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بموجب اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، السبت، مشيرة إلى أن الزيارة كانت مقررة إلى الدوحة قبل المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال في منطقة مواصي غرب مدينة خان يونس، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا نصفهم من الأطفال والنساء، وإصابة 300 آخرين.

وتتذرع إسرائيل بأن المجزرة نفذت في إطار محاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، في عملية لم يؤكد الاحتلال نجاحها، في حين نفت حركة حماس "الادعاءات الإسرائيلية" التي وصفتها بـ"الكاذبة" باستهداف قيادات تابعة لها في منطقة المواصي".

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