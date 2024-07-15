التضخم يرتفع في إسرائيل ويقترب من الحد الأعلى

سجل مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل ارتفاعا بنسبة 0.1% في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الإثنين. وارتفع التضخم في إسرائيل من 2.8% إلى 2.9%، وبات قريبا جدًا من الحد الأعلى الذي حدده بنك إسرائيل وهو 3%.
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وسجلت أسعار السلع ارتفاعا ملحوظا في قطاعات الثقافة والترفيه خلال شهر حزيران/ يونيو بنسبة 1.2%، كما ارتفعت أسعار السكن بنسبة 0.5%، والمواد الغذائية وصيانة الشقق بنسبة 0.3%.
وقد سجل الشهر الماضي انخفاضات بارزة في الأسعار في قطاعات الفواكه والخضروات الطازجة التي انخفضت بنسبة 2.5%، وكذلك في المواصلات والنقل والاتصالات بنسبة 0.4%، وقسم الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.3%، والخدمات الصحية بنسبة 0.2%.
وفي الإيجار الشهري للمستأجرين الذين جددوا عقد الإيجار، سجلت زيادة قدرها 2.2% في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وبالنسبة للمستأجرين الجدد (شقق ضمن العينة التي جرى فحصا حدث فيها تغيير للمستأجر) سجلت زيادة قدرها 4.2%.
وكانت أسعار الشقق قد قفزت في الفترة من نيسان/ أبريل إلى أيار/ مايو بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة بين شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، على أساس سنوي، أي بزيادة قدرها 3.4%.
وفي تقسيم حسب المناطق، ارتفعت أسعار الشقق في نيسان/أبريل وأيار/مايو في جميع المناطق باستثناء منطقة المركز؛ الزيادات المسجلة: القدس (2.1%)، الشمال (0.6%)، حيفا (0.7%)، تل أبيب (1.2%). والجنوب (0.2%).
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