التضخم يرتفع في إسرائيل ويقترب من الحد الأعلى

المعطيات الصادرة على دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تشير إلى ارتفاع معدل التضخم في إسرائيل ليقترب من الحد الأقصى الذي حدده محافظ بنك إسرائيل.

سجل مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل ارتفاعا بنسبة 0.1% في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الإثنين. وارتفع التضخم في إسرائيل من 2.8% إلى 2.9%، وبات قريبا جدًا من الحد الأعلى الذي حدده بنك إسرائيل وهو 3%.

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وسجلت أسعار السلع ارتفاعا ملحوظا في قطاعات الثقافة والترفيه خلال شهر حزيران/ يونيو بنسبة 1.2%، كما ارتفعت أسعار السكن بنسبة 0.5%، والمواد الغذائية وصيانة الشقق بنسبة 0.3%.

وقد سجل الشهر الماضي انخفاضات بارزة في الأسعار في قطاعات الفواكه والخضروات الطازجة التي انخفضت بنسبة 2.5%، وكذلك في المواصلات والنقل والاتصالات بنسبة 0.4%، وقسم الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.3%، والخدمات الصحية بنسبة 0.2%.

وفي الإيجار الشهري للمستأجرين الذين جددوا عقد الإيجار، سجلت زيادة قدرها 2.2% في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وبالنسبة للمستأجرين الجدد (شقق ضمن العينة التي جرى فحصا حدث فيها تغيير للمستأجر) سجلت زيادة قدرها 4.2%.

وكانت أسعار الشقق قد قفزت في الفترة من نيسان/ أبريل إلى أيار/ مايو بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة بين شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، على أساس سنوي، أي بزيادة قدرها 3.4%.

وفي تقسيم حسب المناطق، ارتفعت أسعار الشقق في نيسان/أبريل وأيار/مايو في جميع المناطق باستثناء منطقة المركز؛ الزيادات المسجلة: القدس (2.1%)، الشمال (0.6%)، حيفا (0.7%)، تل أبيب (1.2%). والجنوب (0.2%).