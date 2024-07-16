الاحتلال يعتقل امرأة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في الحرم الإبراهيمي

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال امرأة (50 عاما) من سكان مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ضد قوات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي بالخليل.
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وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إن "قوات حرس الحدود ألقت القبض على مشتبهة بها خططت لتنفيذ عملية طعن في الحرم الإبراهيمي، وذلك في واقعة هي الثانية من نوعها خلال الأسبوع الجاري".
وبحسب شرطة الاحتلال، "وصلت المشتبهة بها إلى نقطة تفتيش وسحبت سكينًا من حقيبتها في محاولة لمهاجمة قوات الأمن المتمركزة هناك".
وأضاف أن "مقاتل حرس الحدود استجاب بسرعة لمحاولة الطعن، واستخدم سلاحه وطلب من المشتبهة بها التخلص من السكين. بعد رفضها، تمكن من التحكم بها والقبض عليها للتحقيق".
وقالت الشرطة إنه "في التحقيقات الأولية، اعترفت المشتبهة بأنها خططت لتنفيذ عملية طعن ضد قوات الأمن في المكان".
وقال إن المعتقلة "وهي من سكان الخليل وتبلغ من العمر 50 عامًا" نقلت لاستكمال التحقيق لدى قوات الأمن.
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