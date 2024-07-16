الاحتلال يعتقل امرأة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يقول إنها تمكن للمرة الثانية خلال أسبوع من إحباط عملية طعن بواسطة امرأة فلسطينية ضد قوات أمن الاحتلال المتواجدة عند مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل؛ شرطة الاحتلال تعلن اعتقال امراة فلسطينية (50 عاما) واقتيادها للتحقيق.

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال امرأة (50 عاما) من سكان مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ضد قوات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي بالخليل.

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وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إن "قوات حرس الحدود ألقت القبض على مشتبهة بها خططت لتنفيذ عملية طعن في الحرم الإبراهيمي، وذلك في واقعة هي الثانية من نوعها خلال الأسبوع الجاري".

وبحسب شرطة الاحتلال، "وصلت المشتبهة بها إلى نقطة تفتيش وسحبت سكينًا من حقيبتها في محاولة لمهاجمة قوات الأمن المتمركزة هناك".

ضورة أوردتها شرطة الاحتلال وادعت أنها السكين التي كانت المعتقلة قد خططت استخدامها في تنفيذ عملية الطعن المزعومة

وأضاف أن "مقاتل حرس الحدود استجاب بسرعة لمحاولة الطعن، واستخدم سلاحه وطلب من المشتبهة بها التخلص من السكين. بعد رفضها، تمكن من التحكم بها والقبض عليها للتحقيق".

وقالت الشرطة إنه "في التحقيقات الأولية، اعترفت المشتبهة بأنها خططت لتنفيذ عملية طعن ضد قوات الأمن في المكان".

وقال إن المعتقلة "وهي من سكان الخليل وتبلغ من العمر 50 عامًا" نقلت لاستكمال التحقيق لدى قوات الأمن.