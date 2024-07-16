بلينكن يبحث مع وفد إسرائيلي صفقة التبادل وزيارة نتنياهو لواشنطن

قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، للصحافيين إن بلينكن التقى في مقر الوزارة كلاً من وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي و"أعرب لهما عن قلقنا العميق إزاء الضحايا المدنيين الذين سقطوا.

أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مسؤولين إسرائيليين كبيرين خلال اجتماع في واشنطن بـ"القلق العميق" الذي يساور الولايات المتحدة في أعقاب الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في قطاع غزة، وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح.

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وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، للصحافيين إن بلينكن التقى في مقر الوزارة كلاً من وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، و"أعرب لهما عن قلقنا العميق إزاء الضحايا المدنيين الذين سقطوا أخيرا في غزة".

وبحسب وزارة الصحة بغزة فقد استشهد 92 فلسطينيا نصفهم من النساء والأطفال، بغارة إسرائيلية استهدفت السبت مخيم المواصي للنازحين في خان يونس جنوبي القطاع وقالت إسرائيل إن هدفها كان قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه "ليس هناك تأكيد" لمقتل الضيف في الغارة، في حين أكد مسؤول في حماس أنّ قائد كتائب عز الدين القسام بخير.

وفي واشنطن، أوضح ميلر أن المسؤولين الإسرائيليين كرروا على مسامع بلينكن ما ذكره نتنياهو من أنه "ليس لديهما يقين" بشأن مصير الضيف بعد الغارة.

وأوضح المتحدث أنّ المحادثات ركزت على الجهود المبذولة راهنا للتوصل لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وتأتي زيارة هذين المسؤولين قبل أيام من زيارة سيقوم بها نتنياهو إلى واشنطن، وسيلقي خلالها في 24 تمّوز/يوليو كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه.

وقال ميلر إن "إسرائيل تواصل إخبارنا بشكل مباشر بأنها تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار".