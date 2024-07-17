أوستن أبلغ غالانت بتعليق عمل الرصيف العائم في غزة

الرصيف المؤقت الذي بنته الولايات المتحدة باستثمار ملايين الدولارات لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سيتوقف قريبا عن العمل، هذا ما قاله وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، لوزير الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال محادثة هاتفية بينهما.

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وبحسب بيان وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، ناقش الاثنان "الهجمات المستمرة ضد إسرائيل من جانب حزب الله، وكذلك فرص زيادة التعاون العسكري بين البلدين".

وأكد أوستن لغالانت "أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية من كافة المعابر البرية، ودعم شحنات المساعدات إلى ميناء أشدود لتوزيعها في غزة".

ووفقا للبنتاغون فإن وزير الدفاع أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي فرص تعزيز التعاون العسكري ردا على التهديدات الأمنية الإقليمية.

وشدد البنتاغون في البيان على أن أوستن وغالانت أكدا رغبتهما المشتركة في ضمان الهزيمة الدائمة لحماس والإفراج عن جميع الرهائن، على ما ورد في البيان.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن في الثامن من آذار/ مارس الماضي، قرار إنشاء رصيف بحري مؤقت، بزعم أنه سيستخدم لتوصيل الغذاء والمساعدات للفلسطينيين، في ظل منع إسرائيل وصول المساعدات من المعابر البرية.

وتعرض الرصيف لأضرار بسبب رياح وأمواج عاتية ضربته في 25 مايو/أيار الماضي بعد أكثر من أسبوع بقليل من بدء تشغيله، لذلك تمت إزالته لإجراء بعض الإصلاحات.

وفي السابع من حزيران/ يونيو الماضي، تم إعادة تركيبه واستخدامه لنحو أسبوع ثم إزالته مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية في 14 حزيران.

وبعد أيام تمت إعادة تركيبه، لكن الأمواج العاتية أجبرت القوات الأميركية على إزالته للمرة الثالثة في 28 حزيران، بسبب سوء الأحوال الجوية، ونقلته إلى ميناء أسدود، لتتم إعادة تركيبه مجددا بعد أيام.