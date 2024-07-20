جنوب لبنان: حزب الله يستهدف "موقع منارة" ومقاتلات الاحتلال تقصف بلدة حولا

"حزب الله": "تم استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية، دعمًا لقطاع غزة وإسنادًا لمقاومته".

استهدفت مقاتلات إسرائيلية، صباح اليوم، بغارة جوية بلدة حولا الحدودية بالجنوب اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن "مقاتلات تابعة لسلاح الجو قصفت مبان عسكرية تابعة لحزب الله".

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كما وتحدثت مصادر الجيش الإسرائيلي عن "نجاح مقاتلات الدفاع الجوي" باعتراض، ما وصفته بـ "هدف مشبوه" في سماء لبنان، وقالت إنه "لم يعبر إلى داخل إسرائيل".

وأضافت: "عملية التصدي للجسم المشبوه تمت بدون تفعيل صفارات الإنذار" كما هو متبع في مثل هذه الحالات.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدف بلدة حولا الحدودية بالجنوب اللبناني، وأوضحت إن "سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان".

وكانت صفارات الإنذار، قد دوّت، صباح اليوم السبت، في منطقة كيبوتس منارة بالجليل الأعلى غرب مدينة كريات شمونة بمحاذاة الحدود مع لبنان.

بدوره، أعلن "حزب الله"، في إشارته لقصف "موقع المنارة"، فجر اليوم، أنه "استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية، دعمًا لقطاع غزة وإسنادًا لمقاومته".

وقال إن القصف حقق "إصابة مباشرة".

يشار إلى أن "حزب الله"، كان أعلن، أمس الجمعة، استهدافه "لأوّل مرة" 3 بلدات جديدة شمال إسرائيل، بصواريخ كاتيوشا، بالإضافة إلى استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية بالأسلحة والقذائف الصاروخية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى إطلاق 70 قذيفة صاروخيّة من لبنان، أمس الجمعة، صوب البلاد.

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