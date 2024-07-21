مظاهرة في مطار اللد لمطالبة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى

عائلات الأسرى تطالب نتنياهو بإبرام صفقة تبادل قبل الذهاب إلى واشنطن، وتنتقد قراره بإيفاد المفاوضين لمواصلة المحادثات مع الوسطاء يوم الخميس المقبل، واعتبرت أنه "يماطل" ويعرقل التوصل إلى صفقة؛ فيما تظاهر المئات في مطار اللد للمطالبة بـ"إعادة الرهائن فورا".

تظاهر الآلاف بمشاركة عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، مساء الأحد، في مطار بن غوريون في اللد؛ للمطالبة في محاولة للضغط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ودفعه لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وجاء ذلك قبيل مغادرة رئيس نتنياهو إلى واشنطن، الإثنين، في أول جولة خارجية له منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويلتقي خلالها الرئيس الأميركي، جو بايدن، ويلقي كلمة أمام الكونغرس، الأربعاء.

ونظمت المظاهرة في مطار بن غوريون بدعوة من العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، علما بأن رحلة نتنياهو إلى واشنطن كانت مقررة الليلة قبل أن يتم الإعلان عن تأجيلها للإثنين.

من المظاهرة في المطار (Getty Images)

وبالتوازي مع المظاهرة، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية موافقة نتنياهو على إرسال وفد، الخميس المقبل، للتفاوض على مقترح مصفقة تبادل أسرى، الأمر الذي اعتبره منتدى عائلات الأسرى أنه "تقصير وتباطؤ غير مبرر".

وشددت المنتدى الذي يمثل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيلين في قطاع غزة إن "الرهائن يقبعون في أنفاق حماس منذ 289 يومًا ليس لديهم وقت، كل يوم هو معاناة لا نهاية لها وتهديد مباشر بالموت".

وأضافت العائلات أنه "للأسف رئيس الحكومة ذاهب إلى واشنطن دون اتفاق والآن يتبين لنا أنه سيعود أيضا دون اتفاق".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مئات المتظاهرين تجمعوا قبالة مقر إقامة نتنياهو في القدس، وطالبوه بإبرام صفقة تبادل قبل مغادرته إلى واشنطن، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، في وقت سابق، أن الأخير أجرى "مناقشات معمّقة بشأن موضوع الرهائن مع فريق المفاوضين ومسؤولين أمنيين وأمر بإرسال وفد مفاوض هذا الخميس" من دون تحديد المكان الذي سيرسل إليه هذا الوفد.

وبدأت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع اتفاق على تبادل الأسرى، مطلع الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر والأمم المتحدة.

ويواجه نتنياهو ضغوطا داخلية ودولية متزايدة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لقبول مقترح الهدنة بسبب كلفة الحرب البشرية والمادية والإنسانية؛ في حين يهدد شركائه في الحكومة بإسقاطها إذا ما وافق على مقترح الصفقة.