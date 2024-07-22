الشاباك يعلن اعتقال شابين من عقبة جبر بادعاء تشكيل خلية والتخطيط لعمليات

تقديم لوائح اتهام إلى المحكمة العسكرية ضد الشابين، وأجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت شابا ثالثا، والشاباك يدعي العثور على بئر لاحتجاز أسرى إسرائيليين وعلى أسلحة وعبوات متفجرة

الأسلحة التي ضُبطت، بحسب الشاباك

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم، الإثنين، أنه اعتقل شابين من مخيم عقبة جبر قرب أريحا في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء أنهما خططا لأسر إسرائيليين وتنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي.

كما ادعى الشاباك أنه عثر على بئر لاحتجاز أسرى إسرائيليين فيه.

وجاء في بيان الشاباك أن المعتقين هما محمد تريك (19 عاما) وأمين قطاش (20 عاما) "بشبهة أنهما أقاما خلية لتنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".

وحسب البيان، فإنه "تبين خلال التحقيق معهما في الشاباك أنهما أقاما خلية، واشتريا أسلحة، وجندا آخرين وخططا لتنفيذ عملية اختطاف إسرائيليين وإطلاق نر وعبوات متفجرة تجاه قوات الجيش الإسرائيلي"، وأنه "عثر على فتحة البئر بالقرب من منزل أحد أعضاء الخلية".

وتابع البيان أنه خلال التحقيق جرى تسليم سلاح من نوع "كارلو" وعبوة متفجرة، ودرع واقي، وأجهزة اتصال وزي عسكري.

وأضاف بيان الشاباك أن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت عضوا آخر في الخلية.

وقدمت الأسبوع الماضي لوائح اتهام إلى المحكمة العسكرية، "نُسبت إليهم تهم أمنية خطيرة، بينها مخالفات الاستعداد لإطلاق نار باتجاه شخص، إعداد لاختطاف جماعي، عضوية وتأييد في تنظيم معاد".