نتنياهو قبيل سفره: "أغادر في ظل انعدام يقين سياسي كبير في واشنطن"

نتنياهو حول خطابه في الكونغرس: "سأشدد على الأهمية في دعم الحزبين لإسرائيل وسأتوجه إلى أصدقائنا في كلا جانبي الستار وسأقول لهم إنه بدون علاقة بمن سيُنتخب لقيادة الولايات المتحدة، إسرائيل هي حليفتهم الأهم في الشرق الأوسط"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تصريح لوسائل الإعلام في مطار بن غوريون اليوم، الإثنين، قبيل سفره إلى واشنطن، إنه "أغادر الآن إلى زيارة بالغة الأهمية في واشنطن، في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل في سبع جبهات وفي ظل انعدام يقين سياسي كبير في واشنطن" في إشارة إلى انسحاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، من سباق الرئاسة قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف نتنياهو أنه "سألقي خطابا للمرة الرابعة أمام مجلسي الكونغرس كرئيس حكومة إسرائيل. وسأشدد في خطابي على الأهمية في دعم الحزبين لإسرائيل وسأتوجه إلى أصدقائنا في كلا جانبي الستار وسأقول لهم إنه بدون علاقة بمن سيُنتخب لقيادة الولايات المتحدة، إسرائيل هي حليفتهم الأهم في الشرق الأوسط".

ولم يتطرق نتنياهو بشكل مباشر إلى انسحاب بايدن من سباق الرئاسة، لكنه قال إنه "يفارض أيضا أن ألتقي مع الرئيس جو بايدن، الذي أعرفه منذ أكثر من 40 عاما. وهذه ستكون فرصة لشكره على الأمور التي نفذها من أجل دولة إسرائيل، سواء في الحرب أو في سنوات خدمته كسيناتور وكنائب رئيس وكرئيس".

وتابع أن "هذه ستكون فرصة أيضا للتباحث معه حول مواضيع هامة للدولتين في الأشهر القريبة، التعاون على تحرير جميع مخطوفينا، التعاون في تحقيق الانتصار على حماس، التعاون في صد إرهاب وعدوانية محور الشر الإيراني، وأيضا من أجل ضمان عودة جميع سكاننا في الشمال والجنوب إلى بيوتهم بأمان".

وأردف نتنياهو أنه "أعتقد أنه في هذه الفترة من الحرب وانعدام اليقين، ثمة أهمية عليا أن يعلم أعداؤنا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان معا اليوم وغدا وإلى الأبد".