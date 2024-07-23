تقرير: إسرائيل تعهدت بأن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس لن يتضمن انتقادات لبايدن

من المقرّر أن يُعقد الخميس في واشنطن الاجتماع المنتظر بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو؛ تقارير إسرائيلية تفيد بأن تل أبيب تعهدت لواشنطن بأن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس لن يتضمن انتقادات لبايدن وإدارته.

ذكرت تقارير صحافية أن إسرائيل قدمت التزامات للبيت الأبيض، بعدم توجيه انتقادات للرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته خلال الخطاب المقرر لنتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، بوم غد، الأربعاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، بإن وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، نقل "التعهد" الإسرائيلي لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، خلال محادثات ثنائية أجريت مؤخرا.

وذكرت التقرير أن سوليفان اتصل خلال الأيام الماضية عدة مرات نيابة عن الرئيس بايدن، للتأكد من عدم وجود نية لدى نتنياهو لمهاجمة سلوك إدارة بايدن علنا أمام الكونغرس.

وعلى صلة، أعلن السيناتور الديمقراطي، جيف ميركلي، من ولاية أوريغون الأميركية، قراره عدم حضور خطاب نتنياهو المرتقب غدا الأربعاء في الكونغرس.

وقال ميركلي على منصة إكس، الثلاثاء: "عقب الهجوم المروع الذي شنته حماس، قتلت إستراتيجية الحرب التي اتبعها نتنياهو أكثر من 12 ألف امرأة وطفل وتسببت في مجاعة واسعة النطاق".

وتابع "نتنياهو جعل وجوده السياسي أولى من إطلاق سراح الرهائن. لا ينبغي له أن يتحدث أمام الكونغرس".

ومن المتوقع أن يقاطع عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزب الديمقراطي خطاب نتنياهو أمام الكونغرس.

وكانت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والسيناتور المستقل بيرني ساندرز من بين الذين أعلنوا أنهم لن يحضروا خطاب نتنياهو.

يذكر أن نتنياهو ألقى كلمة أمام الكونغرس الأميركي في آذار/ مارس 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ولم يحضر نحو 60 ديمقراطيا لسماع خطابه.

ويشار إلى أنه لن يحضر عدد أكبر من الديمقراطيين خطاب نتنياهو المقرر أن يلقيه أمام الكونغرس الأميركي، غدا الأربعاء.

وفي هذه الأثناء، تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين نتنياهو وبايدن اليوم، في ظل عدم تعافي الرئيس الأميركي تماما من إصابته في فيروس كورونا.

وبحسب جدول الأعمال المقرر حتى الآن لنتنياهو في واشنطن، فإنه من المقرّر أن يعقد الخميس الاجتماع المنتظر مع بايدن، حسبما صرح مسؤول أميركي رفيع.

ومن المقرّر أيضا أن يُلقي نتنياهو الذي وصل إلى واشنطن الإثنين، خطابا أمام الكونغرس الأربعاء، على أن يلتقي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

كما يتطلع نتنياهو إلى عقد مع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية والرئيس السابق، دونالد ترامب، غير أنه لم يتم تحديد موعد ولا مكان للقاء، الأمر الذي قد يدفع نتنياهو إلى تأجيل موعد عودته المقرر إلى إسرائيل، السبت.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب عقد اجتماع مع ترامب في أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة، وبحسب الصحيفة فإن فريقي نتنياهو وترامب التقيا في الأيام الماضية لبحث فكرة الاجتماع.

وقالت المصادر إن ترامب لم يوافق على عقد اللقاء في حين لم يرفضه بشكل قاطع.