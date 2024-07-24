لواء في الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبا يحاكي حربا بالأراضي اللبنانية

بيان: قوات لواء الاحتياط "ألون" أنهى الأسبوع الحالي تدريبات على "سيناريو قتال ضد عدو من خلال التدرب على التنقل في منطقة شائكة، والتقدم في محور جبلي وإطلاق نار، وإخلاء مصابين من ميدان القتال تحت إطلاق نار"

أنهت قوات لواء جنود الاحتياط في قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي – لواء "ألون" – الأسبوع الحالي، تدريبا يحاكي حربا ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية. وقاد التدريب "المركزي القومي للتدريبات البرية"، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء.

وتدربت القوات على "سيناريو قتال ضد عدو من خلال التدرب على التنقل في منطقة شائكة، والتقدم في محور جبلي وإطلاق نار" في إشارة إلى اجتياح بري في الأراضي اللبنانية.

وأضاف البيان أن "قوات اللواء تدربت على سيناريو إخلاء مصابين من ميدان القتال تحت إطلاق نار، وعلى الغلاف اللوجستي والاتصالات في القيادات".

جنود خلال التدريب في شمال إسرائيل (الجيش الإسرائيلي)

وأشار البيان إلى أن "هذه المرة الثانية منذ بداية القتال، التي يمتثل فيها جنود لواء ناحال الشمالي، فيلق ’ألون’ – اللواء 228 – في انتشار عملياتي عند حدود الشمال ويشاركون بشكل كبير في القتال الدفاعي والهجومي عند (مقطع) الحدود الغربية مع لبنان".

وجاء البيان بعنوان "مستعدون وجاهزون ومصرّون على الانتصار على العدو – لواء الناحال الشمالي – 228 – يرفع جهوزية القتال في لبنان".