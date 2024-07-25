استطلاع: استمرار تراجع ثقة الجمهور في إسرائيل بالجيش والحكومة والشرطة

تراجع الثقة بالجيش بـ6% قياسا بالشهر الماضي وبـ11% قياسا ببداية الحرب؛ وانخفاض الثقة بالشرطة بـ36% قياسا ببداية الحرب؛ 73% من الجمهور يعتقدون أن الدعم الأميركي ضروري لبقاء إسرائيل، و55% عن قلقون من عزلة دولية محتملة لإسرائيل

أظهر استطلاع نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الخميس، استمرار تراجع ثقة الجمهور في إسرائيل، اليهود والعرب، بمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وذلك مقارنة باستطلاع أجراها المعهد منذ شن الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتراجعت الثقة بالجيش الإسرائيلي إلى 71%، أي أقل بـ6% قياسا باستطلاع الشهر الماضي، وبـ11% قياسا باستطلاع أجري في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتبين أيضا أن الثقة برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، تراجعت بنسبة 11% حيث انخفضت إلى 42%، كما تراجعت الثقة بتقارير الناطق العسكري، دانيال هغاري، بنسبة 12% وبلغت 54%.

وقال 11.5% إنهم متأكدون جدا من تحقيق أهداف الحرب على غزة. واعتبر 62% أن إسرائيل ستنتصر على حزب الله في حرب شاملة ضد لبنان.

وانخفضت نسبة الثقة بالشرطة إلى 33% لتشكل بذلك تراجعا بـ36% قياسا باستطلاع أجري في بداية الحرب.

وتراجعت نسبة الثقة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى 25%، أي أنها انخفضت 6% قياسا بالشهر الماضي، بينما انخفضت الثقة بالحكومة إلى 17%.

وانخفضت نسبة المتفائلين حيال قدرة المجتمع الإسرائيلي على الانتعاش من الأزمة التي تسببت بها الحرب إلى 55%.

وعبرت نسبة منخفضة جدا عن شعور بالأمن الشخصي وبلغت 24%، حيث عبر عن ذلك 26% من المواطنين اليهود و9% فقط من المواطنين العرب.

ويعتقد 73% من الجمهور أن الدعم الأميركي ضروري لبقاء إسرائيل، وعبر 55% عن قلقهم من عزلة دولية محتملة لإسرائيل.