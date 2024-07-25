مكتب نتنياهو لوزراء الكابينيت: مفاوضات الصفقة تشهد تقدما وفي مراحلها النهائية

مكتب نتنياهو أوضح لأعضاء الكابينيت أنه "لا يزال يتعين الاتفاق على التفاصيل النهائية" لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس بموجب اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، وأكد أن المفاوضات "تشهد تقدما".

ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، مساء اليوم، الخميس، أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أخطر الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس تشهد تقدما وباتت في مراحلها النهائية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي حين يتواجد نتنياهو في واشنطن، حيث ألقى أمس، الأربعاء، خطابا في الكونغرس دافع من خلاله عن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 293 يوما على قطاع غزة، أفادت "كان 11" بأن مكتب نتنياهو أوضح لأعضاء الكابينيت أنه "لا يزال يتعين الاتفاق على التفاصيل النهائية" للصفقة.

في المقابل، أوضحت القناة الرسمية الإسرائيلية أنه منذ يوم الأحد الماضي، لم تعقد أي مداولات مع فريق التفاوض حول المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى على خلفية مكوث نتنياهو في واشنطن، في زيارة خارجية هي الأولى له منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي هذه الأثناء، بدأ الاجتماع الثنائي بين نتنياهو والرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يسعى لممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، في حين يسعى نتنياهو للحصول على ضمانات من بايدن بأن إسرائيل ستكون قادرة على مواصلة الحرب.

تفاصيل أوفى تباعا...