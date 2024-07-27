تقرير: إسرائيل قدمت للإدارة الأميركية مقترحا مُعدّلا لصفقة التبادل

قدمت إسرائيل، اليوم السبت، مقترحها المُعدّل بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومصدرين آخرين وُصفا بـ"المطلعين".

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يأتي ذلك قبيل الاجتماع المقرر عقده يوم غد، الأحد، في روما، بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل.

يأتي ذلك في محاولة إسرائيلية إلى إدخال تعديلات على خطة للتوصل إلى هدنة في غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، مما يعقد التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من تسعة أشهر.

وتضمن المقترح المعدل شروط نتنياهو الجديدة، بما في ذلك منع عودة "المسلحين" من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند "محور نتساريم"، وبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وتقديم ضمانات تتيح لإسرائيل استئناف حربها على غزة في مرحلة لاحقة.

ويعتبر الفريق الإسرائيلي المفاوضة وكذلك المؤسسة الأمنية أن شروط نتنياهو الجديدة "إشكالية ومن شأنها عرقلة المساعي للتوصل إلى اتفاق"، علما بأن نتنياهو رفض خلال الأسبوعين الماضيين تقديم رد رسمي مكتوب على ملاحظات حماس على الخطوط العريضة الأخيرة التي تم طرحها بواسطة واشنطن على أنها مقترح إسرئيلي".

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