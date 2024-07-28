الجيش الإسرائيلي يغير على عدة بلدات في لبنان

تتزايد حدة التوترات على الحدود اللبنانية منذ أسابيع، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات، مع تبادل إطلاق النار والقصف بين حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان وبين الجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه شن سلسلة غارات على عدة بلدات في لبنان، وكذلك على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرات إسرائيلية شنت غارات في عمق وجنوب لبنان وبتزامن في سبع مناطق مختلفة، كما شنت الطائرات غارات على أهداف لحزب الله في أنحاء لبنان".

وبحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي، فإن من بين المواقع التي تم استهدافها في عمق وجنوب لبنان مخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية في مناطق شبريحة وبرج الشمالي والبقاع وكفركلا ورب ثلاثين والخيام وطير حرفا.

وأتت الغارات الإسرائيلي على لبنان، عقب مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 20 آخرون بعضهم بحالة خطيرة، السبت، جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

ويواصل حزب الله شن هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

وتتزايد حدة التوترات على الحدود اللبنانية منذ أسابيع، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات، مع تبادل إطلاق النار والقصف بين حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان وبين الجيش الإسرائيلي.