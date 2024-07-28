إسرائيليات | أخبار
28/07/2024 - 13:26

خشية تصعيد: جامعة حيفا تعلن وقف العمل في مكاتبها فوق الطابق الخامس

الجامعة تطالب موظفيها العاملين في الطابق الخامس فما فوق في برج "أشكول" بالعمل من بيوتهم وعدم الحضور إلى الجامعة، بدءا من اليوم، وتعلن إلغاء مراسم توزيع شهادات إثر تخوف من تصعيد بعد كارثة مجدل شمس، أمس

خشية تصعيد: جامعة حيفا تعلن وقف العمل في مكاتبها فوق الطابق الخامس

برج "أشكول" في جامعة حيفا (توضيحية - Getty Images)

أبلغت جامعة حيفا موظفيها اليوم، الأحد، بتغييرات في عملهم إثر تصعيد محتمل في القتال بين إسرائيل وحزب الله في أعقاب مقتل 12 طفلا وفتى إثر سقوط قذيفة صاروخية أطلِقت لبنان في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وطالبت جامعة حيفا موظفيها الذين يعملون من الطابق الخامس فما فوق في برج "أشكول" بالعمل من بيوتهم وعدم الحضور إلى الجامعة.

كذلك أرجأت الجامعة مراسم توزيع شهادات كان من المقرر أن تقام اليوم.

وكتبت إدارة الجامعة إلى الموظفين بخصوص تأجيل مراسم توزيع شهادات، أنه "لأسفنا الشديد، هذه الأيام لا تسمح لنا الآن لتنظيم مراسم وأفراح".

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وأعلنت الجامعة أن الامتحانات والأعمال الأكاديمية المقررة ستجري كالمعتاد.

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