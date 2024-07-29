شهيدان وجرحى بجنوب لبنان وقصف بالمسيرات بين حزب الله وإسرائيل

تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، إطلاق النار، إذ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، كما استهدفت مواقع بقصف نفذته الطائرات الحربية، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

استشهد شخصان وأصيب 4 بجروح متفاوتة بينهم طفل، الإثنين، وذلك جراء قصف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية وسيارة على طريق ميس الجبل وشقرا جنوب لبنان، وذلك مع تجدد تبادل القصف بالمسيرات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

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وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية باستشهاد شخصين وإصابة 4 بجروح متفاوتة بينهم طفل جراء قصف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية وسيارة على طريق ميس الجبل وشقرا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة عبرت من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي، حيث سبق ذلك غارات شنتها مقالات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، بينما استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة بين ميس الجبل وشقرا.

ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في عدة بلدات إسرائيلية حدودية، لتحذر من إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية ومسيرات، وكذلك لتنذر من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية.

وشن الجيش الإسرائيلي، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني، في حين هاجم حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.