غالانت: "التنفيذ في بيروت هذه الليلة كان مركزا ونوعيا ومحصورا"

غالانت يدعي خلال زيارة وحدة "حيتس" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى: "لا نريد حربا، لكننا نستعد لكافة الإمكانيات، وفي هذا الإطار عليكم الاستعداد كما يجب، ونحن سننفذ عملنا في جميع المستويات من فوقكم"

تطرق وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارته لمنظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، اليوم الأربعاء، إلى اغتيال القيادي في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء أمس، واعتبر أن "التنفيذ في بيروت هذه الليلة كان مركزا، نوعيا ومحصورا".

وادعى غالانت أمام جنود وحدة "حيتس"، أنه "لا نريد حربا، لكننا نستعد لكافة الإمكانيات، وفي هذا الإطار عليكم الاستعداد كما يجب، ونحن سننفذ عملنا في جميع المستويات من فوقكم".

وتابع أن "لديكم دور هام جدا في الدفاع عن مواطني إسرائيل وعن دولة إسرائيل، في ظروف معقدة جدا ضد تهديدات جوية".

وأضاف غالانت أن "منظومة الدفاع الجوي بمجملها، وفي كافة طبقاتها، تعمل يوميا، وبضمن ذلك أثبتت منظومة ’حيتس’ نفسها بشكل غير عادي طوال الحرب ضد إطلاق صواريخ من اليمن وخاصة ضد الأحداث التي كانت هنا في نيسان/أبريل، التي نفذتم خلالها الهدف لدولة إسرائيل كلها وللشرق الأوسط كله وهذا الأمر مثير جدا للإعجاب".

وحسب بيان صادر عن مكتبه، استمع غالانت إلى تقارير قدمها ضباط وجنود وحدة "حيتس" حول عمليات اعتراض الصواريخ في جميع الجبهات في الأشهر الأخيرة واستعدادات القوات للفترة المقبلة، وسط توقعات باتساع الحرب في أعقاب اغتيال شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران الليلة الماضية.