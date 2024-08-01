الجيش الإسرائيلي يتوقع ردا منسقا من إيران وحزب الله على اغتيال هنية وشكر

الجيش الإسرائيلي قدم توقعاته إلى الحكومة إلى جانب خطط عسكرية حول الرد على الرد، وسلاح الجو يرفع حالة الاستنفار في صفوفه إلى الحد الأقصى، لشن غارات "خلال دقائق معدودة" بعد أي هجوم ضد إسرائيل

مظاهرة في طهران بعد اغتيال هنية، أمس، تطالب بهجوم ضد إسرائيل (Getty Images)

يقدر الجيش الإسرائيلي أن إيران وحزب الله سينسقان هجوما ضد إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قدم تقديراته بهذا الخصوص إلى الحكومة، إلى جانب خطط عسكرية حول رد إسرائيل على رد إيران وحزب الله.

وأضافت الصحيفة أنه في إسرائيل يتعاملون مع احتمالات رد إيران وحزب الله على الاغتيالات بجدية.

ويدعو ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إلى أن يكون رد إسرائيل على هجوم واسع من جانب إيران وحزب الله بهجوم إسرائيلي واسع، "وعدم تكرار الخطأ في أعقاب الهجوم الإيراني ليلة 14 نيسان/أبريل، عندما ردت إسرائيل بهجوم موضعي وليس كبيرا ضد إيران، وألحق ضررا بالردع الإسرائيلي"، حسب الصحيفة.

ورفع سلاح الجو الإسرائيلي حالة الاستنفار في صفوفه إلى الحد الأقصى، بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم"، بحيث تشير التوقعات إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي سيرد على هجوم إيراني ومن جانب حزب الله بشكل سريع، وذكرت الصحيفة أن الاستعدادات الحالية تذكر بتلك التي كانت في أعقاب اغتيال الجنرال الإيراني، حسن مهداوي، في دمشق، مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومِر بار، بهذا الخصوص إن "سلاح الجو بحالة جهوزية، بطائرات مقاتلة ومسيرة، للرد خلال دقائق معدودة على أي سيناريو، وسنعمل ضد أي أحد يخطط لاستهداف مواطني إسرائيل، ولا توجد نقطة بعيدة لمهاجمتها بالنسبة لنا".

وتمتنع إسرائيل عن إعلان مسؤوليتها عن اغتيال هنية، لكن الصحيفة أشارت إلى أن الموساد نفذ هذا الاغتيال.

وفي هذه الأثناء، لم تصدر قيادة الجبهة الداخلية تعليمات خاصة للجمهور الإسرائيلي والأمور جارية كالمعتاد في أنحاء إسرائيل، ما يوحي إلى أن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن يكون رد إيران وحزب الله ضد أهداف عسكرية وليس مدنية.