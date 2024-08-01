بعد الاغتيالات الإسرائيلية: انخفاض قيمة الشيكل وتراجع أسهم بورصة تل أبيب

سعر صرف الدولار كان في نهاية الأسبوع الماضي 3.68 شيكل وارتفع اليوم إلى 3.8 شيكل، كما ارتفع سعر صرف اليورو من 3.99 شيكل إلى 4.1 شيكل، وبعد الإعلان عن استشهاد الضيف تراجعت مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب

ارتفع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الشيكل اليوم، الخميس، وذلك في اعقاب اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقيادي في حزب الله، فؤاد شكر.

وبلغ سعر صرف الدولار، ظهر اليوم، 3.8 شيكل، وسعر صرف اليورو 4.1 شيكل.

وبدأ التراجع الحاد نسبيا لقيمة الشيكل يوم الإثنين، في أعقاب سقوط قذيفة صاروخية في مجدل شمس أسفرت عن مقتل 12 طفلا وفتى، وإثر توقعات برد إسرائيلي عليها وارتفاع مستوى التوتر الأمني.

يشار إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي كان سعر صرف الدولار 3.68 شيكل، واليورو 3.99 شيكل.

وسجلت مؤشرات الأسهم في برصة تل أبيب تراجعا في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي والشاباك عن حصولهما على معلومات تؤكد استشهاد قائد كتائب القسام، محمد الضيف، بغارة جوية إسرائيلي في قطاع غزة، في 13 تموز/يوليو الفائت.

وتراجع مؤشر تل أبيب 35 (أي الشركات الإسرائيلية الـ35 الكبرى) بنسبة 0.7%، كما تراجع مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 1.5%، فيما سجل مؤشر البنوك تراجعا بنسبة 2.3%.