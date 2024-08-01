صافرات الإنذار تدوي بالجليل خشية تسلل مسيرات من لبنان

تصاعد التوتر الأمني بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وسط ترقب بتوسع دائرة المواجهة وتبادل القصف عقب اغتيال الجيش الإسرائيلي القيادي في حزب الله فؤاد شكر، في غارة إسرائيلية استهدفت عمارة سكينة في الضاحية الجنوبية في بيروت.

دوت صافرات الإنذار، الخميس، في الجليل الأعلى وعدة بلدات إسرائيلية حدودية مع لبنان، لتحذر من رشقات صاروخية وطائرات مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية.

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ويأتي ذلك، وسط تصاعد التوتر الأمني بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وسط ترقب بتوسع دائرة المواجهة وتبادل القصف عقب اغتيال الجيش الإسرائيلي القيادي في حزب الله فؤاد شكر، في غارة إسرائيلية استهدفت عمارة سكينة في الضاحية الجنوبية في بيروت.

ووسط ترقب الرد من لبنان، نقلت إسرائيل نقلت رسالة إلى حزب الله عبر وسطاء وأطراف إقليمية تحذره فيها من أن المساس بالمدنيين يعني الحرب الشاملة، على ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية وحزب الله في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا في مواجعات اندلعت على خلفية الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.