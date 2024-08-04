استمرار إلغاء رحلات جوية لإسرائيل: 150 ألفا عالقون خارج البلاد

وزارة المواصلات: "على الذين يغادرون إسرائيل أن يأخذوا بالحسبان أنه على إثر ذلك قد تكون هناك صعوبات أو تأخيرات في عودتهم إلى البلاد. وعلى المسافرين أن يتواصلوا مع شركات الطيران بشأن رحلاتها الجوية"

يتواجد حوالي 150 ألف مواطن من إسرائيل في خارج البلاد ويواجهون صعوبة في العودة، في أعقاب إلغاء شركات طيران عديدة رحلاتها إلى إسرائيل على إثر الوضع الأمني وتهديد إيران وحزب الله بشن هجمات ضد إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقائد الكبير في حزب الله، فؤاد شكر.

وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها طلبت من المواطنين المتواجدين في الخارج تعبئة نماذج كي تتمكن من مساعدتهم في إيجاد حلول ورحلات جوية بديلة تعيدهم إلى البلاد.

وجاء في بيان لوزارة المواصلات وسلطة المطارات في إسرائيل أنه "بالرغم من أن الوضع الأمني يسمح بتسيير رحلات جوية من وإلى إسرائيل، فإن قسما من شركات الطيران الأجنبية قررت تعليق و/أو تقليص جزء من رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، لأسبابها الداخلية".

وحذر البيان من أن "على الذين يغادرون إسرائيل أن يأخذوا بالحسبان أنه على إثر ذلك قد تكون هناك صعوبات أو تأخيرات في عودتهم إلى البلاد. وإثر هذه التغييرات، على المسافرين أن يتواصلوا مع شركات الطيران بشأن رحلاتها الجوية".

وفي هذه الأثناء، ألغت ثلاث شركات طيران إسبانية رحلاها الجوية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، وهي شركات "فيولينغ"، شركة الطيران الأوروبية وشركة "إيبيرية إكسبرس".

وكانت شركة الطيران "ويز" قد ألغت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى اليوم، ويتوقع أن تمدد هذا الإلغاء في الأيام المقبلة.

والأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة شركات الطيران "لوفتهانزا"، التي تضم شركات الطيران السويسرية و"أوستريان إيرلاينز" النمساوية و"بريسلز" البلجيكية، إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، "في أعقاب التطورات الأخيرة"، وذلك حتى 8 آب/أغسطس.

كذلك أعلنت شركة الطيران اليونانية "إيجيان إيرلاينز" عن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل ومنها حتى 6 آب/أغسطس، الأمر الذي يؤثر على رحلات جوية عديدة إلى عدة وجهات في اليونان وقبرص، وفي مقدمتها أثينا ورودوس.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت شركتا الطيران الأميركيتان، "يونايتد" و"دلتا"، رحلاتها الجوية من نيويورك إلى إسرائيل خلال الأسبوع الحالي.

كما أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" عن إلغاء رحلتين جويتين ليليتين إلى إسرائيل في اليومين المقبلين، لكنها ستواصل تسيير رحلات نهارية

وأعلنت شركة الطيران الهندية عن إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى 8 آب/أغسطس.

وألغت شركة الطيران الإيطالية ITA رحلاتها إلى إسرائيل حتى 6 آب/أغسطس، كما ألغت شركة طيران البلطيق وشركة "لوت" البولندية وشركة الطيران الكرواتية رحلات جوية إلى إسرائيل

وأصدرت شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، "إل عال" و"أركياع" و"يسرائير"، اليوم الأحد، بيانات حول استمرار رحلاتها كالمعتاد. وجاء في بيان "أركياع" أنها تستعد لزيادة رحلاتها الجوية وإضافة رحلات إلى اليونان وقبرص من أجل إعادة المسافرين العالقين في الخارج.