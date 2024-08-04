غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية للاحتلال

أعلن حزب الله قصف شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" ردا على قصف إسرائيلي أصاب مدنيين في جنوب لبنان، في وقت تزداد فيه المخاوف من اندلاع حرب بين الحزب واسرائيل وسط توتر إقليمي.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن مقاتلات من سلاح الجو هاجمت خلال ساعات الليل، منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في مرجعيون جنوب لبنان، فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على منطقة المحمودية بالنبطية.

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يأتي ذلك، فيما أعلن حزب الله قصف التجهيزات التجسسية ‏في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وتدميرها، وقصف شمال إسرائيل ليل السبت-الأحد "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" ردا على قصف اسرائيلي أصاب مدنيين في جنوب لبنان، في وقت تزداد فيه المخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل وسط توتر إقليمي.

وقال الحزب في بيان إنه "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية، خصوصا الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين"، قام بقصف منطقة جديدة وهي "بيت هلل" في شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت في وقت سابق عن جرح "ستة مدنيين" بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان.