استطلاع: نصف الإسرائيليين يؤيدون هجوما استباقيا ضد إيران وحزب الله

ربع الإسرائيليين، وبينهم 42% من ناخبي أحزاب الائتلاف يؤيدون رغبة نتنياهو بإقالة غالانت من منصبه كوزير للأمن، و47% يؤيدون المقترح الحالي لصفقة تبادل الأسرى

مظاهرة في تل أبيب، أمس، تطالب بصفقة تبادل أسرى (Getty Images)

أيد 48% من الإسرائيليين الذين شاركوا في استطلاع نشرته إذاعة 103FM اليوم، الثلاثاء، هجوما استباقيا ضد إيران وحزب الله في الوقت الذي تترقب فيه إسرائيل هجوما ضدها من جانبهما، فيما قال 34% إن على إسرائيل أن ترد فقط في حال شنت إيران وحزب الله هجوما.

وتبين من الاستطلاع أن 62% من ناخبي أحزاب الائتلاف و36% من ناخبي أحزاب المعارضة يؤيدون هجوما إسرائيليا استباقيا.

وجاء في الاستطلاع أن 28% يعتبرون أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة بعد انتخابات عامة، وقال 21% أن رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، الأنسب لتولي المنصب؛ و14% اعتبروا أن رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، الأنسب؛ و7% صوتوا لصالح رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان؛ و6% لصالح رئيس المعارضة، يائير لبيد؛ وحصل رئيس حزب "اليمين الرسمي"، غدعون ساعر، على 2%، علما أن كافة الاستطلاع لا تتوقع تجاوز هذا الحزب لنسبة الحسم.

وقال ربع المستطلعين إنهم يؤيدون رغبة نتنياهو بإقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، من منصبه، بينما عارض 48% ذلك. ويتضح أن 42% من ناخبي أحزاب الائتلاف يؤيدون إقالة غالانت و26% يعارضون ذلك، فيما يعارض 85% من ناخبي أحزاب المعارضة إقالة غالانت.

وأيد 47% المقترح الحالي لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وعارضه 23%. وتبين أن 73% من ناخبي أحزاب المعارضة و30% من ناخبي أحزاب الائتلاف يؤيدون مقترح الصفقة المطروح.