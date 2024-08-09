شهيدان بقصف من مسيّرة إسرائيلية بالناقورة وإطلاق صواريخ صوب كريات شمونة

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أصدره اليوم الجمعة، أن "الطائرات الحربية قصفت ليلا، مقرُّا لتنظيم حزب الله في منطقة الحناوية، وبنية تحتية للتنظيم في منطقة عيتا الشعب، جنوبيّ لبنان".

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخصين في غارة شنّتها مسيّرة إسرائيليّة، واستهدفت شاحنة في بلدة الناقورة، فيما قصف الجيش الإسرائيليّ، مواقع في جنوب لبنان، زاعما أنها تابعة لحزب الله، وذلك في ظلّ تصاعُد التوتّر في المنطقة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أصدره اليوم الجمعة، أن "الطائرات الحربية قصفت ليلا، مقرُّا لتنظيم حزب الله في منطقة الحناوية، وبنية تحتية للتنظيم في منطقة عيتا الشعب، جنوبيّ لبنان".

وأضاف أنه "هاجم منصة إطلاق يستخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب، انطلقت منها الصواريخ، أمس الخميس، (صوب) الجليل الأعلى".

وفي ما يتعلّق بالصافرات التي دوت في كريات شمونة ومحيطها، قال الجيش الإسرائيلي: "رصدت عدد من الصواريخ اجتازت الأراضي اللبنانية، وسقطت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".

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