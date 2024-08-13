"مفاوضات الفرصة الأخيرة": في ظل الخلافات مع الوفد المفاوض... مستشار نتنياهو يشارك في المحادثات

من المتوقع أن تعقد المحادثات في قطر تحت اسم "قمة الفرصة الأخيرة". إسرائيل هددت بعدم المشاركة في القمة إذا أرسلت إيران وفدًا لمراقبة المحادثات. وزير الخارجية الأميركي، بلينكن، ألغى زيارته إلى الشرق الأوسط ومستشار نتنياهو السياسي يعتزم المشاركة في المحادثات.

أكد الوسطاء بين إسرائيل وحركة حماس في إطار مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة أن حركة حماس تعتزم المشاركة في "محادثات الفرصة الأخيرة" المقررة في الدوحة يوم الخميس المقبل، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") في نشرتها المسائية، الثلاثاء.

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وذكرت القناة أن الوسطاء بعثوا برسالة إلى إسرائيل اليوم، مفادها أنه من المتوقع أن تشارك حماس في محادثات الخميس في قطر؛ في المقابل، نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول في الحركة قوله إن تقريرًا لشبكة "سي إن إن"، أفاد بأن الحركة تعتزم الحضور يوم الخميس، "خاطئ".

وقبل جولة جديدة من المحادثات المقررة الخميس والتي تصفها التقارير الإسرائيلية بأنها محادثات "الفرصة الأخيرة"، وجهت مصر وقطر انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو؛ وبحسب "كان 11"، يشعر الوسطاء بـ"إحباط" و"غضب" تجاه الحكومة الإسرائيلية التي ترى أنها تماطل في المفاوضات وتتعمد وضع العراقيل.

وذكرت القناة 13 أن الشروط التي يصر عليها نتنياهو وتشكل عقبة في المفاوضات هي ثلاثة شروط رئيسية: الإفراج عن 33 أسيرًا حيًّا من الفئة الإنسانية (في المرحلة الأولى من الاتفاق)؛ أن تتدخل إسرائيل في هوية الأسرى الذين ستشملهم صفقة التبادل؛ وتحديد آلية لعودة الغزيين إلى شمال قطاع غزة.

وتابعت القناة أن "حماس، حتى الآن، لا تستطيع ولا ترغب في الالتزام بهذه الشروط"، وفي ظل الخلافات الشديدة بين نتنياهو وأعضاء فريق المفاوضات، بمن فيهم اللواء نيتسان ألون، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار، من المتوقع أن ينضم مستشار نتنياهو السياسي إلى الفريق المفاوضات خلال المحادثات في قطر.

وكانت حماس قد طلبت، الأحد الماضي، من الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تقديم خطة لتنفيذ ما وافقت عليه الحركة في 2 تموز/ يوليو الماضي استنادًا إلى مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي، وإلزام الاحتلال بذلك بدلاً من جولات مفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وجاء في بيان صدر عن الحركة أنها "تطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2 تموز/ يوليو، استنادا إلى رؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلاً من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه الوقت لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا".

ونقلت "رويترز"، الثلاثاء، عن مسؤول في حماس قوله إن "بياننا الأخير كان واضحًا، وأن ما نحتاجه هو التنفيذ وليس المزيد من المفاوضات". وأضاف المسؤول أن "الحركة متمسكة بمطلبها بأن تركز محادثات التهدئة في غزة على اتفاق جرت مناقشته بالفعل مع إسرائيل والوسطاء بدلاً من البدء من جديد".

وبحسب القناة 13، فإنه "على الرغم من الفجوات بين حماس وإسرائيل، من المرجح أن ترسل الحركة ممثلين إلى القمة، وذلك لتجنب الظهور كطرف ممانع في المفاوضات"، وأضافت أنه "في مصر، تُفيد التقارير بأن فرص النجاح في المحادثات ضئيلة بسبب هذه الفجوات، بينما في قطر، يُعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق لبدء جولة المفاوضات الخميس".

وعلى صلة، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين، إن الشركاء في قطر أكدوا لواشنطن أنهم سيعملون على أن يكون لحماس تمثيل في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع تماما أن تمضي المحادثات قدما.

كما نقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين اثنين قولهما إن طهران تدرس إرسال ممثل عنها إلى محادثات وقف إطلاق النار وذلك لأول مروة منذ بدء الحرب الإسرائيلي على غزة؛ وبحسب التقرير، لن يحضر الممثل الاجتماعات بشكل مباشر لكنه سيشارك في المحادثات التي تُجرى خلف الكواليس "للحفاظ على قناة تواصل دبلوماسية" مع الولايات المتحدة في أثناء استمرار عملية المفاوضات؛ فيما تسعى واشنطن لتجنب التصعيد قبيل محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع تحدث اليوم لهيئة البث الإسرائيلية بعد تقرير "رويترز" بأن "إيران تفكر في إرسال وفد لمراقبة المحادثات"، إنه "إذا حدث ذلك وقبله الوسطاء، فلن تشارك إسرائيل في المحادثات" بأي شكل من الأشكال؛ في حين ألغى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارته إلى الشرق الأوسط.

وعلى عكس الفرضيات الإسرائيلية، فإن "إعلان حماس بعدم مشاركتها في المحادثات ليس مجرد تكتيك"، حسبما نقلت "كان 11" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، وأصافت أن "حماس مصممة على أن يظل المقترح الذي عرضه الرئيس بايدن والذي وافقت عليه الحركة هو الإطار النهائي للاتفاق دون أي تغييرات إضافية من إسرائيل".

وأضافت المصادر أن "جهود الدول الوسيطة لم تسفر عن أي تقدم في المفاوضات، وما زالت الفجوات بين إسرائيل وحماس كما هي". فيما تهدد إيران بمهاجمة إسرائيل مباشرة إذا فشلت المحادثات بشأن غزة، الأمر الذي يرى مسؤولون في تل أبيب أنه قد يشجع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، على إفشال المحادثات لزيادة احتمالية حدوث حرب إقليمية.