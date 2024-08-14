جنوب لبنان: الطيران الإسرائيلي يغير على مواقع عسكرية لحزب الله

يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وسط حالة من الترقب للرد المتوقع من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقائد العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن مقالات من سلاح الجو الإسرائيلي نفذت سلسلة غارات على مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وهاجم حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية، حيث إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة المطلة.

وبحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي، هاجمت الطائرات المقاتلة، منصة إطلاق وبنية عسكرية لتنظيم حزب الله في مناطق كفركلا والطيرة جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مثلث بلدات الطيري وحداثا ورشاف، بصاروخين جو - أرض"، كما استهدفت مسيرة اسرائيلية بلدة الطيبة.

يأتي ذلك، في وقت يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وسط حالة من الترقب للرد المتوقع من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقائد العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر.

تغطية خاصة ومتواصلة: