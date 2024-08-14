عقب اجتماع لدى نتنياهو: رئيسا الموساد والشاباك يشاركان في محادثات وقف إطلاق النار

نتنياهو يقرر إرسال كبار أعضاء الفريق المفاوض إلى الدوحة غدًا، الخميس، للمشاركة في قمة مفاوضات غير مباشرة تستضيفها قطر. وسيضم الوفد الإسرائيلي رئيس الموساد ورئيس الشاباك، وممثل عن الجيش، مع مشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ومسؤولين قطريين ومصريين.

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، جلسة مع الفريق المفاوض في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، تقرر فيه انضمام كبار أعضاء الفريق المفاوض للوفد الذي سيتوجه يوم غد، الخميس، إلى الدوحة، للمشاركة في قمة مباحثات يعقدها الوسطاء بمشاركة أميركية رفيعة.

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ويضم الوفد الإسرائيلي رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار، واللواء نيتسان ألون ممثلًا عن الجيش الإسرائيلي، حيث سيعقد محادثات في قمة تستضيفها الدوحة ويشارك فيها مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل.

وفي الاجتماع لدى نتنياهو، تم أيضًا تحديد صلاحية الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وستعقد في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار في الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، على ما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات، تحدثت اليوم، الأربعاء، لوكالة "فرانس برس".

وجاء الدفع لاستئناف المحادثات بعدما حمّلت إيران وحلفاؤها إسرائيل مسؤولية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي كان مشاركا في المفاوضات لوقف إطلاق النار. وتعهدت إيران الرد على إسرائيل، فيما أرسل الرئيس جو بايدن تعزيزات إضافية من القوات الأميركية إلى المنطقة، فيما انتقد توقيت الاغتيال.

وكان الوسطاء قد بعثوا برسالة إلى إسرائيل أمس، الثلاثاء، تفيد بأن ممثلي حركة حماس من المتوقع أن يشاركوا في المحادثات. وبعدما أعربت إيران عن أنها تدرس إرسال وفدها الخاص لمتابعة المفاوضات، صرح مصدر إسرائيلي رفيع بأنه إذا قامت طهران بذلك وبموافقة الوسطاء، فإن إسرائيل لن تشارك في القمة.

سفراء أميركا وبريطانيا وألمانيا بإسرائيل يدعون لاتفاق مع حماس

وفي سياق متصل، تحدث السفير الأميركي في إسرائيل، جاك لو، في بيان مشترك مع سفراء ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة حول الجهود الدولية المتعلقة بالقمة. وقال لو: "لقد أوضحنا أن أولويتنا الأولى هي إيجاد حل وتحقيق ذلك الآن. باسم الإنسانية، حان الوقت لعودة الأسرى إلى ديارهم". وأضاف لو أن "الرئيس بايدن لا يدخر جهدًا".

من جهته، قال السفير الألماني، شتيفان زايبرت، في البيان: "أنا هنا بدافع الأمل والشعور بالإلحاح. آمال الملايين في غزة وإسرائيل معلقة على الصفقة والحصول على المساعدات اللازمة. إن تغيير الواقع في غزة وإعادة الإعمار إلى جانب الصفقة سيفتحان آفاقًا لحل دبلوماسي في الشمال وإعادة سكان إسرائيل إلى منازلهم. يجب أن يبدأ ذلك في أقرب وقت".

وقال السفراء الثلاثة إن "إسرائيل وحماس يجب أن تتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قريبًا، حيث قد لا تكون هناك فرص أخرى". وشدد السفير الأميركي على أنه "نحن بحاجة أيضًا إلى التوصل إلى حل دبلوماسي في الشمال (على الحدود مع لبنان)، إن الاجتماع الذي سيعقد غدًا مهم للغاية، فهو يحتاج إلى التوصل إلى حل".

وأضاف "لا نعرف كم من الفرص الأخرى ستتاح لنا لإعادة لم شمل الرهائن مع عائلاتهم وإيجاد باب للاستقرار في المنطقة". وتابع "لا يوجد وقت نضيعه، والولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق الآن"؛ بدوره، اعتبر سفير ألمانيا لدى تل أبيب، أن هذا الأسبوع "قد يكون حاسمًا".

وقال سيبرت في إشارة إلى المفاوضات التي ستستأنف غدا بالدوحة: "أعيُن الملايين معلقة على محادثات الغد، والتي من شأنها أن تفتح إمكانية إيجاد حل سياسي للقتال في الشمال والسماح لعشرات الآلاف من الإسرائيليين النازحين بالعودة إلى ديارهم". من جهته، أشار السفير البريطاني إلى أن بلاده "ترحّب بالجهود الرامية إلى تأمين اتفاق".

وشدد والترز على أنه "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير". وأضاف: "15 أغسطس (آب الجاري) هو الوقت المناسب للتوصل إلى صفقة، نحث إيران على الامتناع عن الإضرار بالجهود وسيدفعون الثمن إذا أضرّوا بالعملية".

"حماس لن تعيد التفاوض حول ما تم الاتفاق عليه"

وأكّد مصدر مقرب من حماس وآخر مطلع على الملف أنّ المفاوضات ستنطلق يوم غد، الخميس، في العاصمة القطرية، فيما أكّد مسؤول أميركي مطلع على المحادثات أنّ من المقرر أن يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيرنز للدوحة لحضور المباحثات.

من جانبها، قالت حركة حماس إنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المقرر عقدها يوم الخميس في قطر، مما يبدد آمال التوصل إلى هدنة تقول مصادر إيرانية إنها قد تمنع هجوما إيرانيا متوقعا على إسرائيل، فيما قالت واشنطن إنها تتوقع أن تمضي المحادثات غير المباشرة قدما كما هو مخطط لها.

وأوضح مصدر مقرب من حماس تحدث لـ"فرانس برس" أنّ الحركة لن تعيد التفاوض حول ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق. وقال إنّ الوفد "لن يغيّر في شيء مما سبق ... على (الإسرائيليين) أن يحضروا للموافقة أو لا يأتوا على الإطلاق".

وقال القيادي في حماس، سامي أبو زهري، إن الحركة "متمسكة بورقة الوسطاء التي قدمت إليها في 2 تموز/ يوليو والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن وخطاب بايدن والحركة جاهزة للبدء فورا في البحث في آليات تنفيذها"، وأضاف "أما الذهاب لمفاوضات جديدة فهو يسمح للاحتلال بفرض شروط جديدة وتوظيف متاهة المفاوضات لارتكاب المزيد من المجازر".

وفي حين ترى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال ممكنا، تطالب حركة حماس بخطة قابلة للتطبيق لتنفيذ مقترح قبلته بالفعل بدلا من المزيد من المحادثات؛ وذكر موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أرجأ زيارة إلى الشرق الأوسط كان من المتوقع أن تبدأ يوم الثلاثاء.

وذكر ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فقط هو الذي سيمنع رد إيران المباشر على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على أراضيها الشهر الماضي.