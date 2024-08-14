وزير إسرائيلي: نتنياهو تظاهر بالاحتجاج ضد اقتحامات المسجد الأقصى ولا يمنعها

الوزير فاسرلاوف: "قبل أسبوعين أبلغت نتنياهو برسالة أني أعتزم الصعود (للمسجد) مثلما أفعل دائما، ولا نطلب مصادقته، وإنما نبلغه فقط، وهو تلقى الرسالة وكل شيء كان على ما يرام ومنسّق مع حراسة الشخصيات"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، في أعقاب اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى بقيادة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وقيامهم بالصلاة فيه، أنه "تجاوز للوضع الراهن"، وزعم أن سياسة إسرائيل في المسجد الأقصى "لم تتغير".

لكن الوزير الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، من حزب بن غفير، وشارك في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، أمس، أكد في مقابلة أجرتها إذاعة 103FM معه اليوم، الأربعاء، أنه أبلغ نتنياهو بأنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى بحجة حلول "ذكرى خراب الهيكلين" في التاسع من شهر آب العبري، الذي صادف أمس.

وأضاف فاسرلاوف أنه نسق اقتحامه للمسجد الأقصى مع جميع الجهات التي ينبغي التنسيق معها، "وقبل أسبوعين توجهت إلى رئيس الحكومة، حيث أرسلت رسالة إليه وطلبت أن أصعد (إلى المسجد). وبالمناسبة، لقد فعلت ذلك منذ أن دخلت للحكومة. وأن أصعد (للمسجد) في يوم (ذكرى احتلال) القدس وفي التاسع من آب".

وتبين أن نتنياهو لم يمنع فاسرلاوف، ولا بن غفير، من اقتحام المسجد الأقصى. وقال فاسرلاوف إنه "لا نطلب مصادقة (نتنياهو)، وإنما نبلغه فقط، وهو تلقى الرسالة وكل شيء كان على ما يرام ومنسق مع حراسة الشخصيات".

وحول تعقيب نتنياهو على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، قال فاسرلاوف إنه "لا أعلم، اسألوه. وبطبيعة الحال هو (نتنياهو) لن يأتي إلى مقابلة عندكم، لكني أقول لكم ماذا فعلت أنا. وأعتقد أنني فعلت أمرا أساسيا أفعله سنويا".