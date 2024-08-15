نتنياهو يجري مشاورات أمنية قبل اجتماع الكابينيت

أحد المواضيع التي سيجري التداول فيها يتعلق باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مشاورات أمنية تسبق اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، الذي سيعقد بمشاركة مسؤولين أمنيين، مساء اليوم.

ودعي إلى المشاورات الأمنية كل من وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، وزير القضاء، ياريق ليفين، وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

وذكرت تقارير إعلامية أن أحد المواضيع التي سيجري التداول فيها يتعلق باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة، ودُعيت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى المشاركة في المداولات حول هذا الموضوع.

ويعقد نتنياهو المشاورات الأمنية في موازاة اللقاء بين إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر، في الدوحة بعد ظهر اليوم، في إطار المفاوضات حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس.