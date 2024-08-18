رصد طائرة مسيّرة قبالة سواحل قيسارية، يُعتقد أن حزب الله أطلقها لتصوير منزل نتنياهو. رغم إرسال طائرات مقاتلة، لم يتم العثور على الطائرة، ليعتبر الجيش الإسرائيلي أن الإنذار كان خاطئا؛ نتنياهو لم يكن في المنزل في تلك الأثناء.

نتنياهو على شاطئ البحر في قيسارية، أرشيفية (Getty Images)

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، عن شبهات تفيد بأن حزب الله أطلق طائرة مسيرة للاستطلاع في أجواء مدينة قيسارية الساحلية، بهدف جمع معلومات عن المنزل الخاص برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

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وأفاد التقرير بأن "سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية كانت متمركزة قبالة سواحل قيسارية يوم الجمعة الماضي، بلّغت عن الاشتباه بوجود طائرة مسيّرة قالت إنها حلّقت في المنطقة".

وبحسب التقرير، فإن "الاعتقاد الذي ساد حينها هو أن حزب الله أطلق طائرة مسيرة في مهمة استطلاعية بهدف تصوير منزل رئيس الحكومة، نتنياهو، القريب من الساحل، ومن ثم نشر الفيديو".

ووفقا للصحيفة، "تم رصد الطائرة بواسطة رادار السفينة، ولكن لم تظهر أي مؤشرات لها في أنظمة المراقبة الأخرى".

وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي "أرسل طائرات مقاتلة إلى المنطقة بعد تلقيه الإنذار، لكنها لم تتمكن من تحديد موقع الطائرة المسيّرة".

ونتيجة لذلك، رجح الجيش الإسرائيلي أن يكون الإنذار الذي أطلقته السفينة المقاتلة "خاطئًا"، معتبرا أن "أنظمة الرادار قد تعطي أحيانًا إشارات خاطئة بسبب سرب من الطيور أو عوامل أخرى".

ومع ذلك، لم يستبعد الجيش وسلاح الجو تمامًا إمكانية أن تكون الطائرة المسيّرة قد أُطلقت بالفعل من لبنان. وأفاد مكتب رئيس الحكومة أن "نتنياهو لم يكن موجودًا في المجمع (السكني في قيسارية) في ذلك الوقت".

وعقب مكتب نتنياهو على التقرير بالقول: "كان ذلك إنذارًا خاطئًا".

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله مؤخرا، عدة مقاطع فيديو تظهر مشاهد لمواقع ومقرات عسكرية إسرائيلية ومنشآت مدنية وبنى تحتية ومواقع إستراتيجية في شمال البلاد ومنطقة حيفا والجولان السوري المحتل، صوّرتها مسيرات حزب الله الاستطلاعية.