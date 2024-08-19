الجيش الإسرائيلي يعيد تجنيد عناصر احتياط حصلوا على إعفاء من الخدمة

بدأ الجيش الإسرائيلي في إعادة تجنيد جنود احتياط كانوا قد أُعفوا سابقًا من الخدمة بسبب تقليص القوات، لكنهم ما زالوا لائقين وفي العمر المناسب للخدمة في صفوف قوات الاحتياط.

أعلن الجيش الإسرائيلي ومكتب وزير الأمن، يوآف غالانت، مساء اليوم، الإثنين، أن الأخير أصدر تعليماته باستدعاء الجنود الذين خدموا في قوات الاحتياط وحصلوا مؤخرا على إعفاء من الخدمة العسكرية وما زالوا في أعمار تؤهلهم للخدمة.

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يأتي ذلك في ظل تقييم جديد الوضع ونطاق أنشطة القوات النظامية والاحتياطية، وكجزء من خطة الجيش الإسرائيلي لزيادة عدد الأفراد في الخدمة العسكرية، بحسب ما جاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي ومكتب وزير الأمن.

وأوضح البيان أن الجيش بدأ بالفعل في الاتصال بالمرشحين لخدمة الاحتياط الذين خدموا في "وحدات حيوية".

وجاء في نص البيان أنه "على ضوء تقييم الوضع وحجم أنشطة القوات النظامية والقوات الاحتياطية، وفي إطار العملية التي يخطط لها الجيش الإسرائيلي لزيادة عدد العسكريين، أصدر وزير الامن توجيهات بإعادة جنود الاحتياط الذيت تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب تقليص القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة الإلزامية، إلى الخدمة مرة أخرى".

وتابع أنه "في هذا الإطار، وبعد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، بدأ الجيش الإسرائيلي بتقديم الطلبات للمرشحين المعنيين الذين خدموا في التشكيلات الحيوية. ومن يتضح أنه مناسب للعودة إلى الخدمة وإلغاء قرار إعفائه، سيتم تكليفه بالخدمة في الوحدات المختلفة حسب الحاجة التشغيلية".

ومنذ شهور، يعاني الجيش الإسرائيلي نقصا في عدد الجنود؛ بسبب حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وعملياته المكثفة بالضفة الغربية المحتلة، ومواجهاته مع حزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان.

وفي تموز/ يوليو الماضي، كشف غالانت عن حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي إضافي فورا، وسط تقارير عن "زيادة كبيرة" في عدد الضابط الذي يطلبون التقاعد من الخدمة العسكرية.

وفي تصريحات صدرت عنه خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عقدت لمناقشة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، قال غالانت: "نحتاج إلى 10 آلاف جندي فورا. ويمكننا تجنيد 4 آلاف و800 من الحريديين".

وبسبب نقص القوات، صادقت الحكومة الإسرائيلية في حزيران/ يونيو الماضي على قانون تمديد خدمة الاحتياط لرفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط لمدة ثلاثة أشهر. وفقًا للاقتراح، سيخدم جنود الاحتياط غير الضباط حتى سن 41 بدلاً من 40، والضباط سيخدمون حتى سن 46 بدلاً من 45.