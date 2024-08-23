الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "خلية" لحزب الله بطير حرفا ويقصف مواقع جنوبي لبنان

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "هاجم وقضى على خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قتل "خلية" من عناصر حزب الله في بلدة طير حرفا، كما عمَد إلى قصف مواقع جنوبي لبنانّ، ومحيط عدة بلدات، بزعم استهداف مواقع لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "هاجم وقضى على خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي دولة إسرائيل"،

وأضاف أنه "بعد القضاء على الخلية، تم رصد إطلاق نار خرج من منطقة الهجوم، ما يدل على العثور على أسلحة وصواريخ هناك"، على حدّ زعمه، لافتا إلى أنه "هاجم بنيران المدفعية منطقة شبعا في جنوب لبنان".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، بأن نحو 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت على قاعدة ميرون الجوية في جبل الجرمق؛ كما نقلت الإذاعة عن مسؤولون أمنيين تأكيدهم استهداف القاعدة ، وإصابتها، مشيرة إلى أنه "لم يحدث أي ضرر لقدرات الكشف الجوي، وتم الحفاظ على الاستمرارية الوظيفية".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قصفا إسرائيليا استهدف محيط بلدتي عيتا الشعب والناقورة وجبل اللبونة جنوبي البلاد، وانطلاق صفارات الإنذار في مراكز ’يونيفيل’".

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