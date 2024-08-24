قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية للبحث عن مستوطنَين

دخل صباح اليوم مستوطنان إلى مدينة قلقيلية، مما دفع قوات الأمن إلى تنفيذ عمليات بحث وتفتيش في المنطقة بعد اختفائهما. وخلال العملية، حاول شبان التصدي للاقتحام بإلقاء الحجارة والعبوات الناسفة على قوات الاحتلال التي ردت بإطلاق نار عشوائي.

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة قلقيلية، اليوم السبت، إثر اختفاء مستوطنين اثنين دخلا إلى المدينة وانقطع الاتصال بهما، قبل أن تقول تقارير إسرائيلية لاحقا إنه تم العثور عليهما بـ"حالة صحية جيدة".

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وأفادت مصادر محلية بأن دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء منها: منطقة "صوفين"، و"جلجولية"، و"السوق"، تخللها إطلاق الرصاص بشكل عشوائي صوب الشبان.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال انتشرت على طول الشارع الرئيس وسط قرية الفندق، ونصبت حاجزا عسكريا، وأعاقت تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المكان.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دخول مستوطنين اثنين إلى قلقيلية وتوجها إلى ورشة تصليح مركبات في المدينة، قبل أن تختقي آثارهما وفقدان الاتصال بهما، دون أي تأكيد من قبل جهات رسمية إسرائيلية.

إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفي العثور على المستوطنَين في قلقيلية: "لم يتم التحقق من مغادرتهما للمدينة"



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من #قلقيلية pic.twitter.com/GT8PRqdqjI — موقع عرب 48 (@arab48website) August 24, 2024

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن مستوطنين اثنين "دخلا صباح اليوم إلى مدينة قلقيلية، على ما يبدو لإصلاح سيارتهما"، وأفادت بأن "مكان تواجدهما غير معروف حاليًا".

وأضافت قوات الأمن اقتحمت قلقيلية بحجة "القيام بعمليات تمشيط للبحث عنهما". وقالت إنه "لم يتضح بعد خلفية الحادث أو سبب اختفائهما"، مشيرة إلى "جهود استخباراتية تبذل في الساعات الأخيرة لتحديد موقعهما".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، حاول عدد من الشبان صد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة عبر استهدافها بالحجارة والعبوات المتفجرة. وأضافت "لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في صفوف القوات".

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة "بينما تستمر جهود تحديد موقع الإسرائيليَيْن باستخدام الوسائل الاستخباراتية".

ولاحقا، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "تم العثور على الإسرائيليَين سالمين".

في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "خلافا للتقارير المتداولة لم تتمكن قوات الأمن حتى الآن من تحديد مكان الإسرائيليَين اللذين اختفيا في قلقيلية. ولم يتم التحقق من صحة أنباء مغادرتهما المدينة".

وقال هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") إن قوات الاحتلال انسحبت من قلقيلية قبل أن تعثر على المواطنين، ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "ليس من المؤكد أن يكونا مواطنين إسرائيليين" وأضاف "ليس من الواضح مكان وجودهم".

وشدد على أن "عمليات البحث مستمرة".