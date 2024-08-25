غالانت: عملية حزب الله فشلت ونحن في مفترق طرق إستراتيجي للتوصل إلى تسوية

غالانت: "نحن نعمل عسكريا وكأننا لن نتوصل إلى تسوية وعلى جاهزية لحرب في الشمال في أي لحظة، لكن ذلك ليست الطريق المفضلة بالنسبة لنا وما زلنا نعطي فرصة للتسوية".

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال تواجده في مقر عمليات الجيش الإسرائيلي وتلقيه إحاطة عقب هجوم بالصواريخ والمسيرات من لبنان، أن "عملية حزب الله صباح اليوم فشلت، ونحن مصممون على إزالة كل تهديد في أي جبهة وأي وقت".

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وقال إن "عملية إزالة التهديد وصد هجوم حزب الله كانت ناجحة ودقيقة جدا، إذ أن العدو خطط لإطلاق المئات من الصواريخ باتجاه بلدات الشمال، إلا أن الهجوم الاستباقي أحبط ذلك بنسبة أكثر من 50% وقد اعترضناها في الجو ومنعنا سقوطها في مناطق حيوية لنا".

وأضاف غالانت أنه "بعد ذلك كانت لنا عملية دقيقة ضد الطائرات المسيرات ومنعنا سقوطها وانفجارها في الأراضي الإسرائيلية. لقد وجهنا ضربة للعدو قبل إطلاق القذائف والمسيرات وأفقدناه توازنه"، وتابع "قمنا بتدمير آلاف القذائف واستهداف صواريخ دقيقة في عدة مواقع والعشرات من الطائرات المسيرة، وقد حققنا نتيجة ناجحة للغاية".

وأشار إلى أن "ما حدث يبعث برسالتين مهمتين الأولى أن لدى الجيش قدرات متنوعة من أجل تدمير ومهاجمة قدرات العدو وهذا أمر مركزي، أما الأخرى فهي على المنظور المستقبلي بأننا مصممين على القيام بأي عملية من أجل إزالة التهديدات عن المواطنين في كل جبهة ومكان وفي كل وقت وطريقة. من يلحق الأذى بمواطني إسرائيل سنقوم بتصفيته وهذه الرسالة واضحة".

وذكر غالانت "نحن نتواجد في مفترق طرق إستراتيجي وبحاجة إلى استغلال المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، وعن طريق ذلك أيضا التوصل إلى تسوية في الشمال وفي ما بعد التهدئة في المنطقة. نحن نعمل عسكريا وكأننا لن نتوصل إلى تسوية وعلى جاهزية لحرب في الشمال في أي لحظة، لكن ذلك ليست الطريق المفضلة بالنسبة لنا وما زلنا نعطي فرصة للتسوية".

وختم بالقول إن "عملية اليوم كان لها أهمية وحتى يحصي العدو خسائره وما أراد أن يفعله، وسيصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها".

ومن جانبه، ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، خلال إجراء تقييم للأوضاع في مقر وزارة الأمن "نحن مصممون على تغيير الواقع الأمني في الشمال حتى يمكن السكان من العودة إلى منازلهم بأمن".

وقال "أحبطنا صباحا هجوما كبيرا لحزب الله نحو إسرائيل، ونحن مصممون على مواصلة العمل من أجل حماية مواطني إسرائيل في كل مكان".

وأشار إلى أن "تركزينا في قطاع غزة حيث نعمل على تفكيك حماس واستعادة المختطفين. إن الضغوط التي نقوم بها خلال الهجمات في غزة هي وسيلة ضغط من أجل استعادة المختطفين، وفي المقابل نقاتل ونواصل إلحاق الأذى بحزب الله في لبنان، إذ أنه فقد منذ بداية الحرب الكثير من الأصول الإستراتيجية ومئات العناصر".