جنود إسرائيليون أطلقوا الرصاص الذي أدى إلى استشهاد فلسطيني بوادي رحال

تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال أظهر أن الجنود رافقوا مستوطنين إرهابيين خلال اقتحامهم قرية وادي رحال، والجنود هم الذين أطلقوا الرصاص الذي أدى إلى استشهاد المواطن خليل سالم خلاوي وإصابة ثلاثة آخرين

أظهر تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي حول إرهاب المستوطنين في قرية وادي رحال قرب بيت لحم، الليلة الماضية، أنه خلافا لمزاعم المستوطنين ووسائل إعلام إسرائيلية، فإن قوة من جنود الاحتياط اقتحمت القرية سوية مع المستوطنين الإرهابيين والجنود هم الذين أطلقوا النار باتجاه الفلسطينيين ما أسفر عن استشهاد المواطن خليل سالم خلاوي (40 عاما) وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء.

وأضافت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه يحقق في ما إذا كان إطلاق الجنود النار تم بموجب الأوامر والإجراءات العسكرية، وسبب مرافقة الجنود للمستوطنين الذين اقتحموا القرية الفلسطينية، علما أن مساندة جنود لمستوطنين يهاجمون قرى فلسطينية يتكر بشكل دائم وخاصة في الفترة الأخيرة.

وأشار التحقيق الأولي إلى أنه خلال اقتحامهم قرية وادي رحال، ألقى المستوطنون الحجارة باتجاه بيوت الفلسطينيين وألحقوا أضرارا وكسروا نوافذ بيوت.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال، حمدي زيادة، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وأطلقوا الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة أشخاص.

وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.