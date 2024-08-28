إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول عملياتي "مركزي" في "الجهاد الإسلامي" عند الحدود السورية اللبنانية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عضو بارز في حركة "الجهاد الإسلامي" في هجوم جوي على الحدود السورية اللبنانية. "سرايا القدس" تنعى ثلاثة من كوادرها في سورية "ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي". الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر عنه اليوم، الأربعاء، اغتيال "عضو مركزي في مديرية العمليات" التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، في هجوم شنه على المنطمة عند الحدود السورية اللبنانية.

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بدورها، نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "كوادرها في ساحة سورية"، الشهداء أسامة موفق عريشة (39 عاما) وحسام زياد عريشة (39 عاما) وفراس حسين قاسم (37 عاما)

وقالت في بيان مقتضب صدر عنها إنهم "ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي ضمن معركة ‘طوفان الأقصى‘".

بدوره، قال جيش الاحتلال إن الشخص المستهدف بالهجوم هو فراس قاسم؛ وجاء في بيان صدر عنه أن الهجوم نفذ بواسطة "قطعة جوية تابعة لسلاح الجو"، في إشارة إلى مسيرة هجومية.

وادعى الاحتلال أن قاسم "كان مسؤولًا عن تطوير الخطط العملياتية للجهاد الإسلامي في سورية ولبنان وكان يلعب دورًا مركزيًا في تجنيد فلسطينيين لصالح حزب الله بهدف تنفيذ عمليات من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وزعم أنه "خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص على مدار الأشهر الأخيرة، يستخدم حزب الله، بتوجيه وتمويل إيراني، الجهات الفلسطينية للترويج لعمليات ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي اللبنانية".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن الهجوم أسفر كذلك عن مقتل عدد من عناصر "الجهاد الإسلامي" الذين كانوا في طريقهم من سورية إلى لبنان بهدف تنفيذ عمليات لصالح حزب الله".