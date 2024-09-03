مراقب الدولة يطالب القيادة الإسرائيلية بالتوقف عن إحباط تحقيقات بالحرب

مراقب الدولة يقول إنه "يوجد تآكل خطير وغير مسبوق في إحدى القيم الأساسية، وهي قيمة تحمل المسؤولية. والمؤسسة العسكرية بمرافقة المستشارة القضائية للحكومة، وضعت أسوارا تمنع تحقيقات، وكذلك ومكتب رئيس الحكومة"

وجه مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنغلمان، اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة إلى المستويين السياسي والعسكري، وطالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، وكذلك المستشارة القضائية لحكومة، غالي بهاراف ميارا، بالتوقف عن إحباط تحقيقات حول الإخفاقات الإسرائيلية في 7 أكتوبر وقبله وبعده.

وقال إنغلمان في كلمة أمام مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في تل أبيب، إن إسرائيل ستحيي قريبا مرور سنة على أحداث 7 أكتوبر، "وعلينا الآن أن نشير باستقامة إلى إحدى النتائج الصعبة خلال الشهور السابقة، وهي تآكل خطير وغير مسبوق في إحدى القيم الأساسية، قيمة تحمل المسؤولية".

وأضاف أنه "لا يوجد في إسرائيل اليوم تحمل مسؤولية، لا في المستوى السياسي ولا في المستوى الأمني والمدني. بل على العكس. مواطنو إسرائيل يشهدون تسريبات منهجية، هدفها إلقاء المسؤولية على جهة أخرى. ولا توجد رقابة أو تقصي حقائق موضوعي لا يجري من خلال وضع عراقيل".

ووفقا لإنغلمان، فإن جميع منتخبي الجمهور وقيادة الجيش الإسرائيلي "لا يستوفون المعايير اللائقة والمتوقعة بكل ما يتعلق بتحمل المسؤولية. وإلى جانب ذلك، قسم من المؤسسات العامة والسلطوية التي تآكلت فيها قيمة تحمل المسؤولية طوال أشهر، هي تلك التي تنفذ خطوات حقيقية هدفها تأخير أو منع تحقيق موضوعي".

وانتقد إنغلمان المستشارة القضائية للحكومة بشدة، وقال إن "المؤسسة العسكرية بمرافقة المستشارة القضائية للحكومة، وضعت أسوارا لا يمكن تجاوزها والتي تقود إلى إحباط الرقابة (من جانب مكتب مراقب الدولة)، ومكتب رئيس الحكومة من جانبه، لا يزال يضع عقبات تؤخر العملية (الرقابية) المهنية".

وكان هليفي قد طالب إنغلمان، في أيار/مايو، بإرجاء تحقيقات مراقب الدولة معتبرا أن "صرف الأنظار يمس بالمجهود الحربي".

وقال إنغلمان، اليوم، إنه لم يلتق مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، أهارون حاليفا، حتى اليوم رغم استقالته وتسريحه من الجيش، مشيرا إلى أنه "لا يوجد سبب لأن لا نلتقي".

وأضاف أن "مكتب مراقب الدولة منشغل الآن في ترخيص وحراسة الحفل الموسيقي (في 7 أكتوبر). وثمة ثلاثة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي الذين عملوا على ترخيص الحفل الموسيقي يمنعوننا من تقديم تقرير، ويجب أن نلتقي بهم لكنهم لا يلتقون معنا حاليا".

وأشار إنغلمان إلى مماطلات الجيش الإسرائيلي في التحقيقات حول إخفاقات 7 أكتوبر، وقال إنه "لا يوجد عمل رقابي في الجيش الإسرائيلي حتى الآن".