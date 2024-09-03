نتنياهو: قرار "مخجل" وإسرائيلي ستنتصر بالحرب مع أو بدون سلاح بريطاني

نتنياهو ردا على قرار بريطانيا بتعليق 30 من بين 350 رخصة تصدير سلاح: "القرار لن يغير من إصرار إسرائيل على هزم حماس"، وتخوف في إسرائيل من "توجه دولي يتمثل بأن عددا متزايدا من الدول تضع مصاعب بمجال صفقات الأسلحة"

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إعلان بريطانيا، أمس، عن تعليق جزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة، بأنه "مخجل".

وقال نتنياهو إن القرار البريطاني "لن يغير من إصرار إسرائيل على هزم حماس، التي قتلت 1200 شخصا في 7 أكتوبر، بينهم 14 مواطنا بريطانيا. وإسرائيل ستنتصر في هذه الحرب مع أو بدون سلاح بريطاني وتضمن مستقبلنا المشترك".

وعبّر وزراء إسرائيليون عن "خيبة أمل" من القرار البريطاني، وزعم وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أن القرار "يبعث برسالة إشكالية للغاية إلى منظمة حماس ووكلائها في إيران"، في ادعى وزير الأمن، يوآف غالانت، أن القرار يأتي في وقت تحارب إسرائيل "في سبع جبهات مختلفة، وفي الوقت الذي ننعى فيه 6 رهائن أعدمتهم حماس بدم بارد داخل الأنفاق في غزة. ونحن نكافح من أجل إعادة 101 رهينة إلى الوطن".

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس، إن بريطانيا، ستعلّق "30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل" من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل.

ويسود قلق في إسرائيل من أن يلحق القرار البريطاني ضررا باقتصادها وأمنها، خاصة في أعقاب توجه دولي واضح في الأشهر الأخيرة، يتمثل بأن عددا متزايدا من الدول التي "تضع مصاعب أمام إسرائيل في مجال صفقات الأسلحة، وبينها الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وهولندا"، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.