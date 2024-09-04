استطلاع: 61% من الإسرائيليين لا يثقون بإدارة نتنياهو للحرب ولا حكومة لمعسكره بانتخابات مبكرة

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن 61% من الإسرائيليين لا يثقون بإدارة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للحرب على قطاع غزة؛ كما أنه لن يتمكن من تشكيل حكومة إذا ما أجريت انتخابات مبكرة في إسرائيل، إذ لن يحظى معسكرع سوى بتمثيل 51 عضوا من أصل 120 في الكينست.

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وبحسب الاستطلاع الذي أجرته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، يحصل حزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، على 23 مقعدا في الكنيست في انتخابات تجرى اليوم، متقدما على الليكود برئاسة نتنياهو، بفارق مقعد واحد (22).

وأظهر الاستطلاع أن حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد يحل في المركز الثالث، ويحصل على 14 مقعدا في الكنيست، يليه حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي يحصد نفس عدد المقاعد (14).

ويحصل حزب "شاس" على 10 مقاعد، فيما يحصل حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد، وكذلك تحالف العمل وميرتس - حزب "الديمقراطيون" (8 مقاعد)، في حين تحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

في المقابل، يحصل تحالف الجبهة – العربية للتغيير على 5 مقاعد، وكذلك القائمة الموحدة (5) فيما يحصل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 4 مقاعد؛ ويفشل "اليمين الرسمي" بقيادة غدعون ساعر، من تجاوز نسبة الحسم.

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