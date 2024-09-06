الجيش الإسرائيلي يستهدف مستودع أسلحة ومبان عسكريّة لحزب الله بجنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية، قد "أغارت خلال ساعات الليلة الماضية، على مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة بليدا في جنوب لبنان". وذكر أنه "تم قصف مبان عسكرية في عيتا الشعب ويارين".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استهداف مستودع أسلحة، و"مبان عسكريّة"، زعم أنها تابعة لحزب الله، جنوبيّ لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية، قد "أغارت خلال ساعات الليلة الماضية، على مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة بليدا في جنوب لبنان".

وذكر أنه "تم قصف مبان عسكرية في عيتا الشعب ويارين"، لافتا إلى أنه "على مدار الساعات الماضية قصف بالمدفعية عدة مناطق في جنوب لبنان".

وأعلن "حزب الله"، أمس الخميس، أنه شن عمليات عسكرية بالطائرات المسيرة على مقارّ ومواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، بينما تواصلت غارات جيش الاحتلال على عدة بلدات جنوبي لبنان.

وأفاد الحزب في سلسلة بيانات، بأن عناصره استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في تلة الطيحات "بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة"، كما قصفوا موقع المالكية قبالة بلدة عيترون، بقذائف المدفعية. ولفت إلى أنه قصف موقعي رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة والتجهيزات ‏التجسسية في موقع بركة ريشا.

كما أعلن حزب الله أمس، أنه "شن هجومًا مركبًا بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ‏ثكنة راموت نفتالي (شمالي إسرائيل) وأصابت أهدافها بدقة".

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