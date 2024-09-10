غالانت: ننقل مركز الثقل إلى الشمال استعدادًا لعملية برية شاملة

وزير الأمن الإسرائيلي في ختام تدريب يحاكي قتالا بريا في لبنان: "نحول ثقل العمليات العسكرية شمالًا استعدادا لاستكمال المهام في الجنوب": ويخاطب جنوده قائلا: "سنعرف متى نقوم بتفعيلكم"؛ ويشدد على ضرورة الاستعداد لـ"عملية برية شاملة على جميع المستويات".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تنقل "ثقلها" العسكري إلى الشمال استعدادا لمواجهات أوسع مع حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن إسرائيل تتجه إلى "استكمال المهام في الجنوب"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ 340 يوما.

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جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها غالانت في المنطقة الحدودية مع لبنان، في ختام تدريب عسكري أجراه اللواء التاسع الإسرائيلي، حيث عقد غالانت مداولات مع قادة عسكريين بمشاركة قائد اللواء وقائد مركز التدريبات البرية، وحصل خلالها على "إيجاز حول الأنشطة لإحباط الهجمات وحماية المستوطنات على الحدود الشمالية".

كما اطلع غالانت، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، على مجريات التدريب الذي يحاكي عمليات قتالية داخل الأراضي اللبنانية. وقال غالانت للمقاتلين: "الثقل ينتقل الآن نحو الشمال، نحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن لدينا هنا مهمة لم تُنفذ بعد، وهي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم".

وأضاف: "التعليمات التي تنتظرونها هنا اليوم، كنت قد أصدرتها في الجنوب وشاهدت القوات تعمل. بعد ثلاثة أسابيع قلت لهم 'ابدأوا' (في إشارة إلى بدء الاجتياح البري لقطاع غزة بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر)، فبدأوا ونفذوا مهمتهم. سيحدث الأمر هنا أيضًا، وعليكم أن تكونوا جاهزين ومستعدين لتنفيذ هذه المهمة".

وتابع: "نحن ننهي تدريب وإعداد جميع القوات البرية استعدادًا لعملية برية شاملة على جميع المستويات - من الوحدات القتالية إلى القيادة. هذا الأمر يشبه السهم المجهز والمعد مسبقا، ونحن نعرف متى سنطلقه. عليكم استغلال الوقت بشكل جيد، لأنه عندما يحين الوقت، ستنفذون".

واختتم قائلاً: "لقد رأيت في العديد من المواقف مقاتلين يقولون لي: 'نحن نتحدث فقط'. وبعد أسبوع التقيت بهم في الميدان، داخل ساحة القتال. كونوا جاهزين، فهذا ليس شبيهًا بأي شيء آخر. لديكم القدرة الكاملة لتنفيذ المهام التي تتدربون عليها".