تقرير: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حدّد نهاية ديسمبر موعدا محتملا لاستقالته

وفق تقرير، فإنه "بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر، من المتوقع أن يكمل هليفي الاستعدادات لحرب شاملة في لبنان".

أفاد تقرير صحافيّ بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قد حدّد نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، موعدا محتملا لاستقالة من منصبه.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن هليفي قد حدّد نهاية ديسمبر المقبل موعدا محتملا لتقديم استقالته، "لأنه بحلول نهاية العام، وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيليّ، ستنتهي التحقيقات في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في جميع التشكيلات" في الجيش.

وذكر التقرير أن هليفي سيكون بذلك "قادرا على التوقيع على التحقيقات، بصفته رئيسا للأركان وتقديمها للجمهور".

ووفق التقرير، فإنه "بالإضافة إلى ذلك، بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر، من المتوقع أن يكمل هليفي الاستعدادات لحرب شاملة في لبنان".

وأشار التقرير إلى أنه "إذا اندلعت معركة كبيرة في الشمال... فمن الممكن أن يبقى رئيس الأركان لإكمالها، حتى لا ينقل الأمر إلى رئيس أركان أقلّ خبرة".

بدوره، قال الجيش الإسرائيليّ في بيان صدر عنه تعقيبا على ذلك، إن "التقرير بشأن الموعد المتوقَّع لتقاعُد رئيس الأركان ينافي الحقيقة،ولا أساس له من الصحة".

وأضاف أن "رئيس الأركان يركّز الآن بشكل كامل على إدارة الحرب، وقيادة الجيش الإسرائيليّ في قتال أعدائنا، وتحقيق أهداف الحرب".