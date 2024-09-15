جماعة الحوثي تطلق صاروخا على تل أبيب

أطلق الجيش الإسرائيلي أطلق عددا كبيرا من الصواريخ الدفاعية المختلفة على الصاروخ ولم يعترضه. اشتعلت النيران في موقع سقوط الصاروخ الذي استهدف منطقة تل أبيب الكبرى. الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، وعلى ما يبدو فشلت الدفعات الجوية اعتراضه.

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الأحد، أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة وسط البلاد، مؤكدا أن ذلك لم يؤد إلى وقوع إصابات.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "متابعة للإنذارات في منطقة وسط البلاد، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات". وأشار في بيان لاحق الى أن "الصاروخ أطلق من اليمن".

ودوت صافرات الإنذار، صباح الأحد، في مدينة تل أبيب ومحيطها، حيث تم تفعيل المنظومة الدفاعية الجوية "حيتس 2" والقبة الحديدية من أجل اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، لكن دون أن تتمكن من اعتراضه.

وأطلق الجيش الإسرائيلي أطلق عددا كبيرا من الصواريخ الدفاعية المختلفة على الصاروخ ولم يعترضه.

واشتعلت النيران في موقع سقوط الصاروخ الذي استهدف منطقة تل أبيب الكبرى، علما أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، وعلى ما يبدو فشلت المنظومة الدفاعية الجوية من اعتراضه.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن سقط في منطقة الطريق السريع رقم 1 قرب "كفار دانيال" وسط إسرائيل، بينما سقطت شظايا الصاروخ في أماكن أخرى بمنطقة محطة القطار في مستوطنة موديعين.

وزعم الجيش الإسرائيلي رصده للصاروخ الذي أطلق من اليمن لعدة دقائق قبل وصوله إلى هدفه، وليس من الواضح لماذا جرت محاولات الاعتراض فوق وسط إسرائيل وليس بعيدا عن حدودها، على ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية.