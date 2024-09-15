سقوط صاروخ الحوثيين في منطقة تل أبيب: ماذا عن "حيتس" و"القبة الحديدية"؟

الصاروخ الحوثي الذي بلغ مداه حوالي 2000 كيلومتر، أسفر عن أضرار في محطة قطار قرب موديعين وحريق قرب اللد. الدفاعات الجوية الإسرائيلية استخدمت أنظمة "حيتس" و"القبة الحديدية" و"مقلاع داود"، لكن لم يتضح بعد سبب عدم اعتراض الصاروخ في الوقت المناسب.

شهدت منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل، صباح اليوم، الأحد، حالة من الهلع مع سقوط صاروخ باليستي أُطلق من اليمن، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار، في أحدث تطور لجبهة الإسناد اليمنية التي أطلقها الحوثيون لدعم فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقطع الصاروخ اليمني نحو 2000 كيلومتر، وسط حالة من التساؤلات حول مدى فعالية عملية الاعتراض خصوصا أن الشظايا الصاروخية سقطت قرب مطار بن غوريون، وكذلك حول قدرة الدفاعات الجوية الإسرائيلية على التعامل مع هذه الهجمات التي تعتبر خطوة جديدة في تصعيد التوترات الإقليمية، وتأتي في إطار تهديدات الحوثيين بالرد على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت أنظمة الدفاع "حيتس" و"القبة الحديدية" في محاولة لاعتراض الصاروخ الذي تسببت شظاياه في أضرار مادية في محطة قطار على أطراف مدينة موديعين، ما أسفر عن أضرار مادية، بالإضافة إلى اندلاع حريق في بلدة "كفار دنيال" قرب اللد، فيما أكد الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.

اندلاع حريق قرب اللد من جراء سقوط شظايا صاروخية (Getty Images)

وقالت الصحيفة إن الجيش يفحص ما إذا كانت عملية الاعتراض "ناجحة"، فيما قالت القناة 12 إنه تم اعتراض الصاروخ في الجو بواسطة نظام "حيتس"، لكن تم إطلاق صواريخ أخرى من "القبة الحديدية" لاعتراض شظايا الصاروخ التي سقطت على عدة مناطق، مما أدى إلى سماع دوي انفجارات في وسط البلاد. وذكرت أن أنظمة الدفاع المتعددة الطبقات تهدف إلى اعتراض الصواريخ الباليستية ومنع أضرارها الكبيرة.

وأشارت تقارير إسرائيلية ألى أن الدفاعات الجوية أطلقت أكثر من 20 صاروخًا من منظومتي "حيتس" و"مقلاع داود"، ولم تستطع إسقاط الصاروخ، علما بأن هذه المنظومات مخصصة للتصدي للصواريخ بعيدة المدى. بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يحقق في احتمالات أن صاروخ الاعتراض من منظومة "حيتس" الذي أُطلق نحو الصاروخ اليمني، "قد أصابه جزئيًا".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التحقيقات تتركز على أن "عملية الاعتراض لم تكن ناجحة تماما، ولكن يتم أيضًا فحص إمكانية أنه تم تنفيذ عملية اعتراض ‘جزئي‘".

وأشارت القناة 12 إلى أن الهجوم الباليستي جاء في سياق التهديدات أطلقها الحوثيون في الأسابيع الماضية كرد فعل على الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة، وقالت إن الصاروخ تسبب في إدخال مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر التي تشهد فيها مناطق وسط البلاد هذا النوع من التحذيرات من هجمات صاروخية.

هل تعطلت مراحل الاعتراض هذا الصباح؟

وبحسب موقع "واللا"، فإن الحوثيين غير قادرين على تصنيع الصواريخ الباليستية محليًا، بل يعتمدون على الدعم الإيراني في هذا الشأن.

وذكر أن الصاروخ الذي أُطلق اليوم (طوفان) هو نسخة من الصاروخ الإيراني "قادر"، الذي يعتبر بدوره نسخة مطورة من الصاروخ "شهاب 3". ويصل مدى صاروخ الحوثيين إلى 2000 كيلومتر، ما يجعله قادرًا على الوصول إلى إسرائيل من شمال اليمن في غضون 12 إلى 15 دقيقة. الصاروخ يُطلق من منصات متنقلة، وعند إطلاقه يتبع مسارًا باليستيًا على شكل قوس.

ويتراوح وزن الصاروخ من 15 إلى 17 طنًا قبل الإطلاق، بينما يبلغ وزن الرأس الحربي 650 كيلوغرامًا من المتفجرات، وهو قادر على إحداث أضرار جسيمة بالأهداف المدنية والعسكرية على حد سواء.

ووفقًا للتحليلات، فإن مرحلة الإعداد لإطلاق الصاروخ لا تتجاوز 30 دقيقة، مما يُعقد عمليات الكشف المبكر واعتراضه. ولدى دخوله الغلاف الجوي، يستمر الصاروخ في اكتساب سرعة كبيرة بفعل الجاذبية، مما يزيد من خطورة ارتطامه بالأرض.

شظايا صاروخية سقطت في محطة القطار في موديعين (Getty Images)

وبحسب "واللا"، فإنه عادة ما تتم مراقبة الصاروخ عبر عدة أنظمة إنذار ورادار، منها الرادارات الإسرائيلية والأميركية في المنطقة، لكن لم يتم التأكد بعد ما إذا كان الصاروخ قد تم اكتشافه واعتراضه في الوقت المناسب.

وأشار الموقع إلى "عدة مراحل لاكتشاف الصاروخ" استعدادا لاعتراضه والتي اعتبر أنها "تعطلت هذا الصباح"، وبحسب "واللا"، عندما يُعد الصاروخ للإطلاق، يكون مكشوفًا في منطقة مفتوحة ومرئيًا للأقمار الاصطناعية التجسسية الإسرائيلية والأميركية، التي من المفترض أن تراقب مواقع الإطلاق المحتملة.

وعند إطلاق الصاروخ، يتم رصد الحرارة الهائلة التي يولدها محركه من خلال شبكة الأقمار الاصطناعية الأميركية المتخصصة في التحذير من إطلاق الصواريخ الباليستية، ومن المفترض أن تُنقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي.

وعندما يكون الصاروخ في مساره نحو إسرائيل، هناك عدة أنظمة رادار يجب أن تكتشفه وتتابع مساره، بدءًا من رادارات السفن الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر، ورادار X بعيد المدى، المصنوع من شركة رايثيون والموجود في النقب ويشغله جنود أميركيون، وأخيرًا بواسطة رادار منظومة "حيتس".

و"لا يزال من غير الواضح ما إذا تم اكتشاف الصاروخ في الوقت المناسب، ولماذا لم يتم اعتراضه في وقت أبكر، كما هو مفترض من منظومة الدفاع الجوي ‘حيتس‘ المصممة للعمل بهذه الطريقة"، في إشارة إلى رصد واعتراض التهديدات الباليستية قبل دخولها إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وفقا لـ"واللا".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "كان من المفترض أن يتم اكتشاف الصاروخ الباليستي واعتراضه بعيدًا عن الأراضي الإسرائيلية باستخدام أنظمة ‘حيتس 2‘ و‘حيتس 3‘، وكان يجب أن يتم رصده من خلال أنظمة رادار أرضية".

وذكر المحلل العسكري في للصحيفة، رون بن يشاي، أنه في الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل الذي وقع في نيسان/ أبريل، "فشل الإيرانيون، ونجح عدد قليل من الصواريخ الباليستية في اختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية والتحالف الذي دعمها. وقد ذُكر حينها أن أربعة رؤوس حربية من صواريخ ‘عماد‘ أصابت قاعدة نيفاتيم".

وأضاف أن "الرأس الحربي لهذا الصاروخ ينفصل عن الجسم، وبمساعدة الأجنحة الصغيرة وأنظمة الملاحة المقاومة للتشويش، يتقدم بشكل متعرج نحو الهدف، مما قد يصعب على أنظمة الاعتراض عملية التعامل معه".

وتابع "يتم تجهيز صواريخ ‘عماد‘، التي تستخدم الوقود السائل، قبل الإطلاق بساعات، ما يمكن من عملية استهدافها على الأرض قبل إطلاقها".

وأوضح أنه "في الجيش الإسرائيلي، يجرون تحقيقات لمعرفة ما إذا كان الصاروخ (الحوثي) الذي أُطلق هذه المرة يحتوي على رأس حربي مشابه".

وتساءل بن يشاي "هل تم اعتراض الصاروخ بعد اكتشافه بواسطة أنظمة ‘مقلاع داود‘ و‘القبة الحديدية‘، أو أنه لم يتم اعتراضه وأخطأ هدفه؟".

وتابع "في جميع الأحوال، من المحتمل أن يكون هذا هجوم انتقامي من الحوثيين على الهجوم الذي وقع على ميناء الحديدة قبل شهرين، كما كانوا قد هددوا. مؤخرًا، هددوا أيضًا بأنه بجانب إطلاق الصواريخ، سيقومون بعملية برية، وأشادوا بوسائل القتال المتوفرة لديهم، بما في ذلك صواريخ كورنت".

وفي تموز/ يوليو أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، طائرة مسيرة بعيدة المدى على تل أبيب مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. ودفع هذا الهجوم إسرائيل إلى شن ضربة جوية كبرى على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني، مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 87.